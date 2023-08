Midnatsmøde efter triumf: - Det er nu!

Efter onsdagens triumf skulle to FCK-bosser have sig en samtale, der blandt andet skulle gå på planerne for de sidste dage af transfervinduet

- Nees, Kom så. Det er nu!

Sportsdirektør i FC København Peter Christiansen var til sidst ved at miste tålmodigheden en smule, efter at klokken havde passeret midnat.

For selvom smilene var store efter onsdagens triumf over Rakow, der betyder, at klubben har kvalificeret sig til Champions League, er der arbejde, der kalder.

Og derfor skulle cheftræner Jacob Neestrup til møde med sin chef. En chef, der har rigeligt at se til midt i et transfervindue.

- Vi kigger, og vi har vores prioriteter, lød det i første omgang fra Peter Christiansen, der blev spurgt, om der skal ske yderligere i de kommende dage.

- Jeg skal have et møde med 'Nees' (Jacob Neestrup, red.), når han på et eller andet tidspunkt er færdig med pressemøder og dit og dat, så kan det da godt være, at vi kommer frem til, at der skal yderligere en spiller ind eller noget bevægelse af en art.

Jacob Neestrup skulle efter diverse interviews sent onsdag aften til møde med Peter Christiansen. Foto: Kenneth Meyer

Højt humør

Transferuret tikker nemlig, og det betyder, at der skal handles hurtigt, hvis FCK skal hente yderligere forstærkning ind, før vinduet lukker i fredag aften.

På nuværende tidspunkt har der ellers været masser af aktivitet i den danske hovedstadsklub. Ind er kommet Theo Sander, Elias Achouri, Mohamed Elyounoussi og Birger Meling, ligesom Jordan Larssons kontrakt er blevet gjort permanent.

Men nu kunne noget tyde på, at arbejdet ikke er helt færdigt. I hvert fald udelukker den sportslige chef ikke noget.

Jacob Neestrup kendte dog ikke til mødet, da han talte med den skrevne presse, men han fik pludselig besked om, at han skulle skynde sig lidt.

- Øh, det ved jeg ikke. Der er åbenbart en samtale. Men jeg regner da ikke med at blive kylet ud foreløbig, lød det med et stort smil fra den glade cheftræner, inden han hastede videre til det næste - og sidste - interview.

Derefter skulle der snakkes.

Det er sjette gang i FC Københavns historie, at klubben kvalificerer sig til Europas største klubturnering. Der er lodtrækning til Champions League-gruppespillet torsdag aften, og det kan selvfølgelig ses live på eb.dk.