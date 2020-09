Midtjylland-sejr kan give FCK million-trøstepræmie

Ender FCM i Champions League, kan FCK trøste sig med, at de får alle tv-pengene fra Europa League selv. Det vil give dem omkring ti mio. kr. ekstra

Hvis FC Midtjylland onsdag aften kan råbe Champions League-banko, vil der være en lille sidegevinst til FC København.

Men den bliver formentlig svær for alvor at glæde sig over …

Midtjyderne vil med en samlet sejr over Slavia Prag for første gang i klubbens historie blive en del af gruppespillet i Champions League og være garanteret 238 mio. kr.

Kan score 238 mio. i aften

Trøstepræmien til FC København kan blive omkring 'sølle' ti mio. kr.

Hvis FCK torsdag aften slår kroatiske Rijeka i Parken, vil de være klar til Europa Leagues gruppespil.

Hvis FC Midtjylland samtidig er i Champions League, vil alle tv-pengene fra den såkaldte market pool i Europa League tilfalde københavnerne.

Taber FCM imidlertid, så Danmark får både FC København og FC Midtjylland i Europa Leagues gruppespil, skal de to klubber dele tv-pengene imellem sig.

Det vil formentlig betyde omkring ti mio. kr. til hver.

FC Midtjylland havde krammet på FC København i sidste sæson og vandt tre ud af de fire indbyrdes opgør. Foto: Lars Poulsen

Det er umuligt at sige præcist, hvor stor den samlede market pool ender med at være. Det afhænger blandt andet af, hvor langt man kommer.

Puljen for gruppespillet vil formentlig være omkring 20 mio. kr., og det er det beløb, som FCK får for sig selv, hvis FC Midtjylland rammer Champions League-jackpotten - og de selv vel at mærke torsdag aften kvalificerer sig til gruppespillet i Europa League.

I sæsonen 2018/19, hvor FC København ikke gik videre fra deres gruppe i Europa League, fik de omkring 18 mio. kr. fra market pool.

Beløbet fra sidste sæson er endnu ikke offentliggjort, men det vil være noget højere, da københavnerne spillede sig helt frem til kvartfinalen i turneringen.

Braithwaites dåd set af millioner

Se også: Far tabte kæben: Sikke en forhånd

Se også: Absurde scener med 14 minutter igen