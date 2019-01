Milliardbud på vej: Udlændinge vil købe FCK

FC København kan få ny ejer inden for en overskuelig fremtid.

Erhvervsmediet InsideBusiness skriver, at udenlandske investorer har planer om at præsentere et opkøbstilbud for bestyrelsen i Parken Sport og Entertainment i denne uge.

Investorerne skulle ifølge mediets unavngivne kilder have den amerikanske investeringsfond Fortress i ryggen, og det er i fodboldmæssig forstand interessant, fordi fonden blandt andre styres af Wes Edens, der pumpede et stort millionbeløb ind i engelske Aston Villa sidste år.

Der er dog også dansk islæt blandt investorerne.

Advokaten N.E. Nielsen, der spillede en rolle i redningen af Brøndby i 2013, er således også en del af holdet, der vil forsøge at overtage magten. Han har desuden en fortid som formand i den krakkede Amagerbanken.

Ifølge kilder med indsigt i planerne ser Parken Sport og Entertainments storaktionær LD, der sidder på godt og vel 29 procent af aktierne, positivt på investorernes plan om at betale 105-120 kroner pr. aktie svarende til 1-1,2 milliarder kroner. Det er 25-43 procent mere i forhold til den nuværende aktiekurs i selskabet.

Koncernen Parken Sport og Entertainment består af fodboldklubben FC København, Lalandia og en række kontorejendomme. Ifølge InsideBusiness er det de nye investorers plan at sælge ud af forretningerne uden direkte relation til fodboldklubben - altså Lalandia og kontorejendommene.

Investorernes planer er angiveligt så fremskredne, at de allerede har haft en mægler til at lave en vurdering af samtlige af selskabets ejendomme med henblik på et frasalg.

I stedet vil man udelukkende koncentrere sig om fodboldklubben FC København og Parken, der udover at huse FC Københavns og Danmarks kampe også bruges flittigt til store koncerter og andre events.

Sidste år solgte selskabet fitnesskæden Fitness DK fra efter mange år med underskud.

Investorerne vil fokusere mere på fodboldklubben og Danmarks nationalarena. Foto: Torben Åndahl

