Millioner på spil: Kan overgå Brøndby

Det er ikke blot en plads i kvartfinalen i en europæisk turnering, der er på spil, når FC København møder PSV Eindhoven torsdag i ottendedelsfinalerne af Conference League.

Der ligger også en præmiesum på cirka 7,4 millioner kroner og venter, hvis de kan besejre det hollandske hold.

For at sætte beløbet i perspektiv var det omtrent den pris, FCK var klar til at give for AaB's Rasmus Thelander i en sand deadline-gyser i januarvinduet.

Men selv om der er et økonomisk incitament til at slå PSV, har den danske hovedstadsklub allerede sikret sig en god slat penge i Conference League.

Indtil videre har de nemlig tjent 8.586,505 euro, svarende til godt og vel 64 millioner kroner. FCK's fem sejre i gruppespillet har alene givet 18,6 millioner kroner.

Spanske Pep Biel fik en hovedrolle i det første opgør mod PSV, da han scorede to mål og lagde op til et. Foto: Kim Price/Ritzau Scanpix

Kan overhale Brøndby

Efter Brøndby vandt Superligaen sidste sæson, skulle de slå Red Bull Salzburg for en plads i Champions League gruppespillet. De tabte dog begge opgør, men gik direkte ind i gruppespillet i Europa League.

Selvom deres europæiske eventyr sluttede i gruppespillet, fik de præmiepenge på 9.184,915 euro, svarende til cirka 68,3 millioner kroner.

Men hvis FCK kan slå PSV torsdag og dermed gå videre til kvartfinalen, overhaler de Brøndby i europæiske præmiepenge denne sæson, da de samlet kan indkassere 71,3 millioner kroner.

Selv om Conference League er den 'dårligste' af de europæiske ligaer, er det altså stadig muligt at sikre sig en god økonomisk gevinst.

Skulle FCK gå hele vejen og vinde Conference League, kan de sætte yderligere 52 millioner kroner ind på kontoen. Godt 15 millioner kroner for at nå semifinalen, 22 millioner kroner for at komme i finalen og 15 millioner kroner for at vinde den.

I alt kan de så slutte en europæisk sæson af med 116 millioner kroner. Men et skridt ad gangen.

Det første opgør mellem de to klubber endte 4-4, da Løverne gæstede Phillips Stadion.

På trods af at FCK står uden angribere, kunne de alligevel score fire mål. To af reserve-angriber, Pep Biel, et af Isak Johanneson og et af Lukas Lerager.

Hvis FCK kæmper sig videre til kvartfinalen, kan de endelig bruge deres nyindkøbte angriber, Khouma Babacar.

Kampen starter 18.45 torsdag, og du kan følge den live på ekstrabladet.dk

