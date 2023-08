Millionerne vælter ind: Parken forventer stort overskud

Det går rigtig godt for Parken Sport & Entertainment i øjeblikket.

Tirsdag aften spillede FC København sig videre i kvalifikationen til Champions League, og nu ændrer selskabet resultatforventningerne for 2023.

På den positiv måde. Det skriver Parken Sport & Entertainment i en børsmeddelelse.

- PARKEN Sport & Entertainment A/S forventer for 2023 nu en omsætning i niveauet 1.275 til 1.325 mio.kr. og et resultat før skat på 200 til 225 mio.kr. De seneste udmeldte forventninger var en omsætning i niveauet 1.225 til 1.275 mio. kr. og et resultat før skat på 150 til 175 mio.kr.

Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

- Ændringen foretages med baggrund i de realiserede resultater for de første syv måneder af 2023 og forventningerne til den resterende del af året. Forbedringen kan hovedsageligt henføres til flere tilskuere til F.C. Københavns hjemmekampe, øgede transferindtægter og en meget travl højsæson på alle tre Lalandia destinationer.

De nye forventninger er baseret på FC Københavns deltagelse i gruppespillet i Europa League.

Gruppespillet er københavnerne garanteret, men det kan ende med at hedde Champions League, hvis Jacob Neestrups mandskab slår Rakow Czestochowa i den sidste kvalifikationsrunde.

Og hvis det ender med det fineste selskab, vil der komme endnu flere penge i klubkassen.