Minister med kæmpe FCK-sviner

Som glødende AGF'er har udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye helt tydeligt ikke meget til overs for FC København.

Mandag eftermiddag udsendte den socialdemokratiske minister et tweet på det sociale medie Twitter, hvor han i klare vendinger fortalte, hvad han mener om hovedstadsklubben.

Det skete forud for FC Københavns Europa League-kvartfinalen mod Manchester United i Køln. Tesfaye har det også svært med den engelske storklub, så i sit tweet beskrev han sit dilemma:

Judas Stage er naturligvis en henvisning til Jens Stage, der for lidt over et år siden skiftede til FC København fra AGF, mens ministeren tilsyneladende er blevet inspireret af de Brøndby-fans på Twitter, der kalder deres tidligere polske topscorer Kamil Wilczek for Kamil Paycheck.

Mattias Tesfayes kontroversielle tweet overlevede kun 45 minutter. Udlændinge- og integrationsministeren valgte derefter at slette det, men flere Twitter-brugere har reageret på Tesfayes tweet.

Mattias Tesfaye kalder Jens Stage for Judas Stage. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

I et svar til Dansk Folkepartis Peter Skaarup forklarer Tesfaye, at fodbold for ham er sjov og ballade og drilleri mellem klubberne.

'Men når jeg kan se det bliver forstået i sammenhæng med trusler og andet, synes jeg pludselig ikke det er så sjovt længere. Og så trækker jeg mig,' skriver Tesfaye.

Ekstra Bladet har sendt en række spørgsmål til Mattias Tesfaye via ministeriets pressechef. Tesfaye er endnu ikke vendt tilbage.

