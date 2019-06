Mor var ven med verdensstjerne: Mødte ham i Cantona-trøje

Han ville være ligesom mors ven George.

Da FCK-målmand Sten Grytebust var en lille fodboldglad dreng, løb han rundt hjemme på Ellingsøy og forestillede sig, at han var George Weah.

Grytebust var en ganske målfarlig angriber og kunne fortælle kammeraterne i det lille samfund på det norske Vestland, at han personligt kendte målmaskinen Weah.

Det svarer nogenlunde til at komme i skole i 2. klasse i dag og sige, at man har mødt Messi eller Ronaldo…

Men den var god nok. Sten Grytebusts mor voksede op sammen med Weah i Liberia og havde holdt kontakten.

Hun tog til Norge for at arbejde, han tog til Frankrig for at spille fodbold, og sidst i 90’erne mødtes de igen i Italien.

- Min mor fik arrangeret nogle besøg, så vi var i Milano nogle gange. Jeg var George Weah-fan, så det var stort for en lille dreng, men faktisk endnu større, når man tænker tilbage på det nu mange år efter.

- Så indser man, hvor vildt det i virkeligheden var, siger Sten Grytebust, der husker, at han ankom til Milano i en Eric Cantona-trøje, og hvordan Weah lo hjerteligt.

Inspirerende historie

George Weah blev som Milan-spiller i 1995 valgt som verdens bedste fodboldspiller og er stadig den eneste afrikaner, der har fået Guldbolden.

Weah er siden blevet præsident i hjemlandet og er en stor inspirationskilde for mange især på det afrikanske kontinent.

George Weah var i 90'erne blandt de bedste spillere i verden. Han tørnede blandt andet ud for AC Milan. Foto: Carlo Fumagalli/Ritzau Scanpix

- Han kommer fra et meget fattigt sted, fra slummen, så selvfølgelig er hans historie inspirerende også for mig. Han har levet et langt liv med flere forskellige ting og fået sat Liberia på verdenskortet.

- Hvis jeg mødte ham i dag, ville jeg spørge til hans planer som præsident - og selvfølgelig ønske tillykke med en stor karriere både på og uden for banen, siger Sten Grytebust efter en træning på sin nye arbejdsplads.

Målmandstræner Kim Christensen har flere gange brølet sin tilfredshed ud over anlægget på Frederiksberg.

’Godt, Sten!’, runger det, da den tidligere OB’er med en lynsnar parade stopper en bolds kurs mod netmaskerne.

Det er sådan, at vi har lært den norske målmand at kende, men faktisk endte han i målet ved et tilfælde.

Spillede med på to hold

Målmanden på drengeholdet i Ellingsøy blev skadet, og træneren mente, at den spændstige Sten var bedste bud på en afløser. Han var 13 år dengang.

Det gik over al forventning, så da målmanden på holdet på årgangen over blev langtidsskadet, var løsningen klar.

- Jeg spillede med på begge hold i et år. Jeg var angriber på mit eget hold og stod på mål for de ældre. Til slut valgte jeg at blive på kassen, og jeg er glad for, at jeg blev målmand, siger 29-årige Sten Grytebust, der er lidt i tvivl om, hvor langt han kunne have drevet det som markspiller.

- Det ved man aldrig, men jeg var hurtig og stærk!

Sten Grytebust er skiftet til FCK på en fri transfer fra OB. Foto: Olivia Loftlund

De egenskaber har også hjulpet ham i Superligaen, hvor han i de to seneste år har vundet målmændenes egen pris, Det Gyldne Bur.

Nu er det FCK’s gyldne bur, som han skal holdes fri for bolde, så klubben og hans egen ambition om Champions League kan gå i opfyldelse.

- Som dreng drømmer man om alt muligt, men nu er jeg mere i nuet. Det er klart, at jeg stadig har store ambitioner, men de er i nuet, siger FCK-målmanden, der drømte om at komme til AC Milan for at score mål som George Weah, men hvis lod i fodboldlivet blev at forhindre dem.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sten Grytebust var i nogle sæsoner reserve for Anders Lindegaard i den norske klub Aalesunds FK. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

I lære hos Lindegaard

Sten Grytebust havde kun stået på mål i nogle år, da han som 15-årig pludselig stod i kassen på det lokale 4. divisionshold på Ellingsøy.

Rygterne om målmandstalentet løb stærkt, og han kom snart til Ålesund, hvor han i nogle sæsoner stod i lære hos Anders Lindegaard.

- Anders var en meget speciel karakter. Han var meget udansk og unorsk og satte gang i klubben. Det var fedt at se.

- I de år var han en sindssygt god målmand, den klart bedste i Norge, så jeg lærte meget, siger Sten Grytebust, der greb chancen med begge hænder, da danskeren i slutningen af 2010 blev solgt til Manchester United.

Lindegaard sagde i den forbindelse, at hans afløser ville ende på det norske landshold og fik ret i sin spådom.

Grytebust debuterede for Norge for seks år siden og spillede i starten af juni sin femte landskamp, da nordmændene hjemme på Ullevaal Stadion i Oslo spillede 2-2 med Rumænien.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Jagt er FCK-keeper Sten Grytebusts store fritidsinteresse. Foto: Olivia Loftlund

Den private Grytebust: Familie og jagt

Mange fodboldspillere foretrækker golfkøllen, når de skal slappe af, men Sten Grytebust har brug for et langt farligere våben, når han virkelig skal koble fra…

Den norske målmand er vild med at gå på jagt, og både ryper og hjorte er blevet nedlagt af præcise Grytebust-kugler.

- Jeg er glad for at gå på jagt, men det har været lidt svært her i Danmark. Jeg så på nogle muligheder, da jeg boede på Fyn, men det blev aldrig til så meget.

- Men når karrieren er slut, kan jeg love dig, at jeg både skal på rype- og hjortejagt, griner Grytebust, der også gerne går på skydebanen for at øve sig, når der ellers er tid til det.

For med en pige på tre og et halvt og en søn på halvandet år har målmanden kalenderen fint fyldt op.

- Mit liv er anderledes nu i forhold til for fem år siden, og der er andre ting, der betyder noget.

- Jeg kan godt lide at være derhjemme og finde på ting at lave med børnene, siger målmanden, der efter planen skal være i København i foreløbig de næste tre og et halvt år.

