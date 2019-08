Mudderpletten alle taler om: - Det var meget mystisk

Havde spillerne bedt om at få straffesparkskonkurrencen flyttet til den anden ende, så kunne de have fået det, men det er ikke dommerens opgave

22 straffespark måtte Røde Stjerne og FC København igennem, før der var fundet en afgørelse i Champions League-kvalifikationen til serbernes fordel. (Røde Stjerne svarer igen på FC Københavns hån LIGE HER)

Fem FCK-straffespark og fire Røde Stjerne-straffespark blev brændt, og flertallet røg over mål - primært fordi straffesparkspletten var så mudret, at spillerne som en anden speedway-kører måtte stampe løs for at sikre det mindste fodfæste.

Gediminas Mazeika og Victor Nelsson kigger på straffesparkspletten. Foto: Anders Kjærbye/Ritzau Scanpix

Man kunne undre sig over, at der ikke bare blev sparket i den anden ende af banen.

- Det kunne man godt have valgt, men vi ved jo ikke, hvordan den anden straffesparksplet så ud, siger tidligere topdommer Claus Bo Larsen, da Ekstra Bladet fangede ham onsdag morgen.

- Men det var meget mystisk. Vi kunne jo se, at når spillerne trådte ned i jorden, så hoppede bolden. Det var umuligt for skytterne ikke at skyde over nogle gange.

Burde dommeren have flyttet straffesparkskonkurrencen ned i den anden ende?

- Nej, for det er jo ens for begge hold. Men hvis spillerne havde bedt om det, så kunne man godt have gjort det, siger Claus Bo Larsen.

Straffesparkspletten og de mange brændte spark har også ramt den store tyske avis Bild

Bartolec har problemer med pletten. Foto: Lars Poulsen

Har du oplevet noget lignende?

- Nej, jeg har aldrig set så mange spark i en straffesparkskonkurrence. Det er synd for de spillere, der brænder, for de sparkede jo over i bedste Elkjær-stil.

Der har måske nok været længere straffesparkskonkurrencer før, men måske ikke nogen, hvor straffesparkspletten har været så dårlig?

- Jeg har aldrig set det sådan. Jeg har oplevet, at det har blæst så meget, at bolden har haft svært ved at ligge stille, og så har der også tidligere været fejet sne rundt om pletten, så man har kunnet stå nogenlunde fast, men det var helt umuligt her.

- Hvis begge anførere havde sagt, at det her er 'no go', så kunne de være flyttet ned i den anden ende, så det mere var en sportslig afgørelse. Men igen vilkårene var ens for begge, siger Claus Bo Larsen.

FC Københavns kommunikationschef Jes Mortensen forklarer, at straffesparksplettens kvalitet skyldes mange træninger på banen og straffetræning aftenen før kampen

Massiv regn på dagen og i den seneste tid og det er jo fire kampe plus fire træninger samt to dommertræninger, banen har været igennem med de 120 intense minutter, der blev spillet før straffespark. Sådan er det nogle gange med udendørs sport, selvom vi da gerne så den var bedre — Jes Mortensen (@JesMortensen) August 14, 2019

Men der blev trænet straffespark på netop det sted aftenen inden — Jes Mortensen (@JesMortensen) August 14, 2019

Også på Twitter var forargelsen stor over straffesparksplettens kvalitet, og der bliver spekuleret i, om man kan snuppe FC Nordjsællands plet...

Næste fck indkøb er en straffesparksplet. Måske de kan købe fcn's... #cldk #eldk — Denniskyhn (@Denniskyhn) August 14, 2019

Første gang jeg oplever en straffesparks konkurrence uden straffesparksplet, siden vores skolehold røg ud i straffe mod Hvalsø Skole i EB’s skolefodboldturnering #fckczv — Thomas Skov Petersen (@ThomasSkovPeter) August 13, 2019

Surt show for FCK. En vanvittig straffesparkskonkurrence og en decideret elendig straffesparksplet! — Henrik Liniger (@linigerDR) August 13, 2019

Vildt at Grytebust får en henstilling for at bevæge sig på stregen og vippe til overliggeren. Men Røde Stjerne målmanden må træde en god meter ud lige inden sparket!

Og hold kæft det er pinligt med den straffesparksplet!!!!! — Andreas Stenberg (@StenbergAndreas) August 13, 2019

Flere har peget på, at den serbiske målmand Milan Borjan ikke helt fulgte reglerne, men den tidligere topdommer mener ikke, at keeperen skulle have være straffet.

- Nej, ikke for den ene gang han springer for tidligt, for det er jo det menneskelige øje, der skal fange det.

- Og man kan jo altid finde ting. Grytebust er jo også oppe at røre overliggeren, siger Larsen.

Der er netop kommet nye regler for, hvad målmanden må på straffespark.

- De må tage et skridt ud, men skal beholde det ene ben på stregen. I gamle dage skulle de jo have begge ben på stregen.

- Jeg husker, at Lars Høgh altid tog et skridt ud og også har lært sine målmænd, at de bare skal gøre det, for bliver det opdaget, så får de en chance mere, siger Larsen.

Onde tunger har peget på, at dommeren ikke gjorde noget ved Røde Stjerne-keeperens lovovertrædelser, fordi han så ville få endnu et gult kort og blive udvist.

Det nægter Claus Bo Larsen dog at tro på og peger på, at litauiske Gediminas Mazeika i øvrigt dømte en rigtig god kamp.

