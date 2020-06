Muligt mega-salg i FCK: Kan ryge for 100 millioner

Mohamed Daramy er et stort talent, og den 18-årige offensivspiller står på tærsklen til sit helt store gennembrud i FC København.

Der er næppe tvivl om, at løverne en dag sælger stortalentet for mange millioner.

Spørgsmålet er hvor mange?

Hvis man spørger den tidligere landsholdsspiller Thomas Gravesen, der er ekspert hos Discovery Networks, har Daramy potentiale til at blive en af de største FCK-transfers i historien.

Han kan sågar ryge for et trecifret millionbeløb.

- Daramy skal være villig til at tage et ekstra år i FC København og på den måde springe Holland, Belgien og for den sags skyld Portugal over.

- Han skal springe de små ligaer over og tage direkte til en storklub, for så god er han. Det kan godt være, det tager lidt længere tid, men når det så er, så hedder det 100 millioner kroner, en kæmpe liga og en stor klub, siger Thomas Gravesen.

