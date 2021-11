FC København ... 6. nov. 2021 kl. 11:03

Mysteriet Singh - bagom FCK-floppets mærkelige start

FCK's 007: Luther Singh har fået en frygtelig start på opholdet i FC København. Han har hverken overbevist tilhængere, træner eller holdkammerater om, at han har, hvad der skal til for at slå igennem