Mystik om Grabara: Nægter at svare

FC København-målmanden Kamil Grabara rygtes væk, men Jacob Neestrup afviser at snakke om det. Peter Christiansen afviser, at Kasper Schmeichel skulle være på vej til klubben

FCK er i drømmeland, og så er spørgsmålet bare, om FCK-målmand Kamil Grabara skal med.

Og der blev kun kastet mere benzin på det bål under onsdagens historiske kamp.

For undervejs i kommenteringen kunne man høre, hvordan Viaplays kommentatorer Niels Christian Frederiksen og Per Frimann nærmest lovede, at Kamil Grabara ikke vil være en del af FCK, når onsdag bliver til torsdag

'Vi hører på vandrørene - de nye og ikke de gamle - at Grabara ikke er her i morgen, og han bliver erstattet af en landsholdsmålmand,' lød det med henvisning til danske Kasper Schmiechel.

Og mystikken bliver kun vildere.

Foto: Kenneth Meyer

For til pressemødet efter dagens kamp nægtede Jakob Neestrup at svare på spørgsmålet.

- Det er lige før, jeg får lyst til at gå ud af døren, siger han.

- Vi har lige spillet os i Champions League for andet år i træk, og så er det det første spørgsmål. Jeg synes, det er malplaceret, det må jeg bare sige.

Og herefter udebliver svaret.

FCK-boss afviser

I et interview med den skrevne presse efter triumfen afviste sportsdirektør Peter Christiansen, at der var noget om snakken.

- Jeg skal ikke forholde mig til det. Det må vedkommende stå til regnskab for. Men det er ikke noget, jeg kender noget til.

- Så Kasper Schmeichel er ikke på vej til FC København?

- Nej, det er han ikke.

Foto: Kenneth Meyer

Den dygtige sidste skanse talte med Viaplay efter opgøret i nationalarenaen.

Han var lidt mere kryptisk end sin sportsdirektør.

- Det er et vanskeligt spørgsmål. Hvis du prøver at få mig til at sige noget om klubber, vil det ikke lykkes.

Helt konkret ville Kamil Grabara ikke love, at han var i FC København på den anden side af transfervinduet.