Nådesløs: Du har problemer, Ståle

- Nu må Ståle da have fået set, at Carlos Zeca og Jens Stage ikke passer sammen centralt, når FCK skal dominere kampene, siger Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting

For første gang i 25 år var FCK bagud med 3-0 ved pausen. Den værste halvleg i Ståle Solbakkens trænertid i FC København.

Nordmanden var klar til at fyre hele holdet i pausen, men nøjes med at udskifte tre mand.

På baggrund af nederlaget I Odense er mange af ’børnesygdommene’ ikke ryddet af bordet. Og det bekymrer Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting.

- FCK har præcis de samme problemer, som vi så i sidste sæson. De har ingen gennembrud over kanterne og ingen til at udfordre mand til mand, siger Stig Tøfting, der fremhæver, at Ståle Solbakken ikke engang har været tvunget til de store udskiftninger på sit mandskab. Han kunne reelt stille stort set samme mandskab som sidste sæson.

Normalt må han – på grund af spillersalg – været tvunget til at skifte fire-fem mand til sæsonstarten. Men mod OB var ni af 11 startende gengangere fra Manchester United-kampen i august.

- Selvfølgelig peger pilen naturligvis på Ståle, når FCK leverer sådan en halvleg. Det er ham, der er ansvarlig for holdet.

- Men kreditten til Ståle er altså noget længere end til så mange andre trænere i Superligaen. Otte mesterskaber, tre sølvmedaljer og én bronzemedalje fortæller alt om, hvad han har bedrevet i Superligaen, hvor han er i gang med sin 14. sæson, mener Stig Tøfting.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jens Stage giver Ståle Solbakken hovedbrud, mener Stig Tøfting. Foto: Lars Poulsen

Passer ikke med Zeca

Men han mener også, at sæsonpremieren mod OB var beviset på, at Carlos Zeca og Jens Stage ikke er løsningen centralt, når FCK skal være kreative og skabe noget offensivt.

- Det gik mod Manchester United, men det er noget andet i Superligaen, hvor vi alle forventer FCK tager initiativet og vil dominere kampene. Der er simpelthen for lidt kreativ kraft centralt, når de to spiller sammen.

- Ståle har en stor udfordring med at få Jens Stage til at fungere på sit hold. Han har prøvet ham i mange forskellige positioner uden den store succes. Men det er en hovedpine, der ikke går væk, fordi Stage er en spiller, Ståle ønskede sig, mener Stig Tøfting, der dog på ingen måde vil gøre Jens Stage til Sorteper.

- Jeg kunne nemt udpege mange andre FCK'ere, der var lige så sløje.

Han peger på, at hverken FCK, FCM eller andre kan stille op til et superligaopgør og tro, at det kan klares som venstrehåndsarbejde.

- Alle holdene er jo i god form. Hvis hjertet, indstillingen og viljen ikke er til stede, så får de store hold også problemer, uanset hvem de møder i Superligaen, bemærker han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ugens optur: Jeg letter på hatten for Brøndby - og ikke mindst Niels Frederiksen, der ofte har ryggen mod muren. Imponerende at få vendt 0-2 til 3-2 på en halvleg. Sejren kunne tilmed godt være blevet større.

Ugens nedtur: Mestrene fra FC Midtjylland. Det var skuffende og et bevis på, at der ikke er nemme kampe. Men bekymrende, at de slet ikke var i nærheden af point mod SønderjyskE.