Nægtede at juble i Parken: - De viste mig respekt

Benjamin Verbic scorede for Dynamo Kiev mod sin tidligere klub, men den slovenske kantspiller fejrede af respekt for FCK-tilhængerne ikke sin scoring i København

PARKEN (Ekstra Bladet): Benjamin Verbic var den eneste Dynamo Kiev-mand i Parken, der ikke jublede. Og det var endda ham, der havde scoret …

Den tidligere FCK-profil var tilbage på sin gamle hjemmebane, men af respekt for FCK-tilhængerne nægtede han at fejre sin egen scoring, der sikrede Kiev et enkelt point.

- FCK-fansene har vist mig stor respekt. Efter den første kamp i Kiev sang de min sang, og jeg fik en varm velkomst her i København, og de havde lavet et banner.

- Før kampen sagde jeg, at jeg ikke ville juble, hvis jeg scorede. Det var svært at holde følelserne indenbords, men jeg gjorde det alligevel. De viste mig respekt, jeg viste dem respekt. Sådan virker det, sagde Benjamin Verbic, der for knap to år siden skiftede fra FC København til den ukrainske storklub.

De øvrige Dynamo Kiev-spillere jublede, men ikke Verbic. Foto: Lars Poulsen

I København har man dog ikke glemt den slovenske kantkanon, og han har heller ikke glemt tiden i den danske hovedstad.

- Det var meget følelsesmæssigt og uden tvivl en af de mest følelsesmæssige kampe i min karriere. Det var rart at være tilbage, rart at være hjemme.

- Jeg spillede mange kampe her og har så mange gode minder, så det var virkelig dejligt at spille i Parken igen. Jeg havde et skønt forhold til København, og det har vi stadigvæk, sagde den 25-årige Dynamo Kiev-målskytte, der på klassisk Verbic-maner satte udligningen ind bag Kalle Johnsson med et tørt hug med højrebenet.

- FCK-spillerne kender mig. At jeg kan li’ at trække til højre og afslutte … men Johnsson var ikke i klubben på det tidspunkt, så det var godt, at han ikke kendte det, sagde Benjamin Verbic, inden turen gik fra den danske til den ukrainske hovedstad.

