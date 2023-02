Nægter at bruge udstødt FCK-flop

FC København arbejder fortsat ihærdigt på at skille sig af med Khouma Babacar, der er lagt så meget på is, at end ikke flere skader i angrebet kan gøre ham aktuel

Det er efterhånden ved at udvikle sig til lidt af en hovedpine i FC København.

Tilbage i december gjorde cheftræner Jacob Neestrup det lysende klart, at Khouma Babacar var færdig hos de danske mestre. Han passede ikke ind i systemet med én spidsangriber. Han skulle væk.

Over to måneder senere er senegaleseren fortsat på kontrakt i FC København.

Men det er også alt, han er.

Begejstringen var enorm, da Khouma Babacar sidste januer landede med privatfly i Roskilde Lufthavn. Foto: Tariq Mikkel Khan

Afviser blankt

I praksis er han så langt ude i kulden, som man overhovedet kan komme, og end ikke skader til både Andreas Cornelius og Mamoudou Karamoko kan gøre ham aktuel.

Det slår en kortfattet Jacob Neestrup fast forud for søndagens Superliga-kamp mod AaB, hvor han ikke er meget for at kommentere den udstødte angribers situation.

Kan det blive til en tilbagevenden for Babacar?

- Nej. Nej, det kan det ikke, svarer FCK-trænerne prompte om spilleren, der end ikke tager del i den daglige træning og heller ikke var med truppen på træningslejr i Portugal i starten af februar.

Jacob Neestrup afviser blankt at gøre brug af Babacar, der kun er i FCK på papiret. Foto: Lars Poulsen

Dermed peger det fortsat mod et exit for den tidligere Serie A-spiller, der blev hentet til FC København sidste januar og ankom til Danmark i privatfly, men som ikke har været på banen siden 12. august 2022.

Men uanset om det bliver til et farvel nu eller ej, ændrer det intet for Jacob Neestrup.

- Jeg har sagt, at Babacar ikke er til rådighed for mig. Det er sådan, det er.

- Det er flere måneder siden, at du sagde, han var færdig i klubben. Han er her stadig. Hvordan har du det med det?

- Det er sådan, det er. Jeg har ikke flere kommentarer til den sag. Jeg har været rimelig klar og tydelig omkring det, og det har ikke ændret sig.

17 kampe og tre mål er det blevet til for Khouma Babacar i FCK-trøjen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Uret tikker

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er det især lønnen, der holder angriberen fra at skifte. Den 29-årige senegaleser tjener en solid pose penge i København og vil derfor ikke væk for enhver pris.

Som Ekstra Bladet forstår det, har der ellers været flere klubber inde i billedet, som FCK har været åbne over for, men hver gang er tommelfingeren blevet vendt nedad af Babacar selv.

Transfervinduet er klappet i langt de fleste steder, men der er stadig muligheder i enkelte lande, og derfor er forhåbningen i hovedstaden fortsat, at man finder en løsning, selvom mulighederne bliver færre og færre.

Flere klubber er også blevet kontaktet for at høre om, om de kunne være interesseret i at hente Babacar, der tidligere har gjort sig i klubber som Fiorentina, Sassuolo, Lecce og Alanyaspor.

Men som historien generelt har været med angriberen, så skal det økonomiske også være i orden, før en ny arbejdsgiver kan findes.