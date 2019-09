N'Doye i bedring: - Det går hurtigere end ventet

- Vi har ikke sat nogen deadline, men det er dejligt at træne med drengene igen, siger angriberen, mens Ståle Solbakken ser frem mod et tempofyldt topopgør mod FC Midtjylland

Han var selvsagt ikke involveret i nærkampe, men hans bevægelser på banen og hans touch på bolden så bestemt mere lovende ud, end de bulletiner, der pessimistisk har lydt på en langvarig skadespause.

Dame N’Doye trænede fredag med de FCK-kolleger, der ikke var i kamp torsdag aften i Parken, og bagefter tillod han sig da også at lufte en smule optimisme i forhold til et snarligt comeback.

- Vi arbejder hårdt og ja, det går lidt hurtigere end ventet, sagde han med et ledsagende smil.

Den stærkt savnede angriber bliver dog mere forsigtig, når det handler om at sætte en tidshorisont for en tilbagevenden til kampbanen.

- Jeg ved det ikke endnu. Vi tager det lidt dag for dag. Vi har ikke sat nogen deadline, men det er dejligt at træne med drengene igen.

- Til gengæld er det lidt tungt at sidde udenfor og se dem spille de vigtige kampe lige nu.

I hans skadesfravær er andre hentet ind, heriblandt Nicklas Bendtner.

- Det er godt for holdet, at han er kommet. Holdet har brug for hjælp til at score mål, og hvis han kan bidrage med det, er det rigtigt godt. Han er en god fyr. Han smiler og er sjov at have i omklædningsrummet, siger han med endnu et smil.

Dame N'Doye og Nicklas Bendtner deler allerede nogle gode grin i omklædningsrummet. Foto: Jens Dresling

Sådan et tør Ståle Solbakken endnu ikke iføre sig, når det handler om den 34-årige senegaleser, der har måttet gennemgå en knæoperation efter sin skade for godt en måned siden.

Det vil han faktisk ikke udtale sig om, men måske drømmer nordmanden om at have senegaleseren til rådighed allerede til de store kampe mod Malmø og Brøndby først i oktober.

I første omgang handler det om søndagens topopgør mod FC Midtjylland.

- Det vigtige lige nu er, at vi får fysikken på plads. Træner, spiser og drikker godt. Vi har vores måde at spille på, de har deres. Der er ikke mange hemmeligheder. Det handler om at få vores fysik på plads efter en ganske hård kamp mod Lugano, sagde han efter fredagens træning.

Han forudser en vanligt tempofyldt kamp mod rivalerne.

- Vi vil nok være lidt mere i boldbesiddelse, og så må vi være forsigtige overfor deres gode kontraer og dødbolde, siger han og nævner en brasilianer, der har imponeret ham:

- Evander er jo en god spiller, der kan meget med begge ben og skyder godt. Han er en matchvinder-type for dem.

Tidligere har han sagt, at FCK ikke kan tåle at komme bagud med mere end de nuværende fire point. Nu trækker han lidt på det.

- Det behøver ikke være sådan. Ting forandrer sig hurtigt i fodbold. Vi har været i den situation 100 gange.

- Det er også for tidligt at sige, at det bliver et parløb mellem os, for pludselig kan et tredje hold finde momentum.

At FCM-træner Brian Priske kender hans hold indgående fra sin tid i FCK’s stab, tillægger han ikke nogen større betydning.

- Det forandrer ingenting. Jeg tror, jeg kender dem lige så godt, som han kender os.

De to hold mødes i Parken søndag klokken 18.

