Nedslående melding

Jonas Wind skal have foretaget et mindre indgreb kort efter, han ellers var blevet klarmeldt fra sin alvorlige skade, der har holdt ham ude det meste af sæsonen

Jonas Wind har ikke haft heldet med sig de seneste ni måneder. Nu er han løbet ind i et tilbageslag, der holder ham væk fra banen igen. Denne gang slipper han dog billigt, lyder det fra FC København.

Angriberen kom til skade i august i fjor og sad ude resten af efteråret. Netop som han meldte sig klar igen i begyndelsen af foråret, satte coronavirussen dansk fodbold på pause, så Wind nåede aldrig at gøre comeback.

Det gjorde han så forleden, da FCK mødte OB i en testkamp, men det foråsagede nye problemer i knæet. Det er slemt nok til, at han skal opereres igen, men pausen bliver ifølge prognosen langt fra lige så lang som den seneste.

- Jonas Wind er derimod ude de næste 2-3 uger, idet han skal have foretaget et mindre indgreb i knæet, men det er ikke nogen alvorlig skade, skriver FC København på klubbens hjemmeside.

Wind sad over i dagens testkamp mod SønderjyskE, ligesom Viktor Fischer gjorde. Fischer bør dog kunne træne med allerede i slutningen af denne uge, skriver FCK. Dermed er han i spil til Superliga-genstarten mod Lyngby BK på mandag.

FC København vandt, uden sine to offensive profiler, kampen mod SønderjyskE med 3-1. Målene stod Rasmus Falk, Mohamed Daramy og et selvmål for. Desuden var Mikkel Kaufmann i oplæggerens rolle to gange.

Se også: Overrasker: Scorer toppost

Banerekorder vil blive smadret: Mere fly end racerbil