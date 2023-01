Neestrup afslører: Mat Ryan meldte fra tre gange

Målmandssituationen i FC København tiltrak sig i slutningen af 2022 international opmærksomhed, da konflikten mellem Kamil Grabara og Mathew Ryan eksploderede under VM-slutrunden.

At de to målmænd ikke ligefrem var på julekort med hinanden, havde man allerede på fornemmelsen inden slutrunden, og det hele gik op i en spids, da først Mathew Ryan i et interview med TV 2 gjorde det klart, at det efter hans mening var af politiske årsager, at Kamil Grabara og ikke han var førstevalget i FC København.

Polakken svarede lakonisk tilbage få dage senere med et hånende tweet rettet mod Mathew Ryan, efter at australieren havde droppet i ottendedelsfinalen mod Argentina.

Mathew Ryan og Kamil Grabara (begge til venstre) var ikke just bedste venner i FCK. Foto: Lars Poulsen

Fredag afholdt FC København et arrangement for klubbens sæsonkortholdere, og her blev cheftræner Jacob Neestrup spurgt ind til konflikten mellem Ryan og Grabara, der fik sin naturlige afslutning, da Mathew Ryan skiftede til AZ Alkmaar tidligere på måneden.

Her afslørede FCK-træneren nye detaljer om australieren som en del af forklaringen på, hvorfor han foretrak Kamil Grabara.

- Kamil stod, fordi jeg til hver en tid vil sige - og det handler ikke om, at jeg ikke synes, Mathew er en fremragende keeper, for det er han - at Kamil var og er bedre. Uden at sige for meget var der også det med Mathew, at han blev skadet på kampdagen for sin debut, han meldte fra på afrejsedagen til Sevilla, han meldte fra til kamp mod Lyngby på hjemmebane på dagen. Og blandt andet derfor tog jeg ikke en chance med at lade ham stå en pokalkamp i Thisted, fordi der havde været for mange eksempler på det tidligere.

Jacob Neestrup afslører nye detaljer om Mathew Ryans tid i FC København. Foto: Lars Poulsen

- Jeg synes, Mathew var en rigtig, rigtig dygtig keeper, men jeg synes måske heller ikke, at han kom helt heldigt ud i sin sidste tid i FCK. Det gør det ikke bedre i forhold til det tweet, der var fra Kamil. Det var uacceptabelt, og begge spillere fik også at vide, at nu skal vi opføre os ordentligt. Men Kamil har aldrig stået af politiske årsager, fortalte Jacob Neestrup.

Tipsbladet har forsøgt at få en kommentar fra Mathew Ryans agent Mikkel Beck, men han har ikke besvaret vores henvendelse.

Mathew Ryan noterede sig for 11 optrædener for FC København, og han stod flere brandkampe. Svendestykket var udekampen mod Trabzonspor i Champions League-kvalifikationen, hvor han holdt buret rent i den tyrkiske heksekedel og var med til at sikre "løverne" adgang til gruppespillet i verdens fornemste klubturnering.

Australieren har fået en god start i AZ Alkmaar og er gledet direkte ind som klubbens førstevalg.

