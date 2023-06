Neestrup afviser blankt

- Jeg forstår Isak Johannessons frustrationer og har forståelse for, hvis han vil videre, siger FCK's sportschef, Peter Christiansen. Jacob Neestrup afviser dårlig behandling af islændingen

Han er en fast del af det islandske landshold, men har slidt med at etablere sig i FC København efter skiftet fra IFK Norrköping for snart to år siden.

For nylig røg proppen af ballonen hos Isak Johannesson, da han var med det islandske landshold.

Brug for utilfredse spillere

Den 20-årige midtbanespiller fik i klare vendinger fortalt, hvor utilfreds han er med tilværelsen i FC København.

Primært fordi han føler sig dårligt behandlet i klubben.

Til det islandske medie Fotbolti slog han fast, at han ikke føler, han kan gøre mere. Han nævnte, han spillede en god kamp mod AGF og ugen efter var tilbage på bænken.

Sportschef Peter Christiansen blev hverken overrasket eller fik kaffen i den gale hals, da han læste om islændingens syn på tilværelsen i FCK.

- Vi er en klub, der har brug for masser af utilfredse spillere. Det skal være med til at drive dagligdagen i en klub som FCK.

Isak Johannesson er utilfreds med sin situation i FCK. Det har sportschef Peter Christiansen fuld forståelse for. Foto: Jens Dresling

Højt til loftet

- Hvis de, der sidder ude, ikke er utilfredse, er de havnet det forkerte sted, siger Peter Christiansen og slår fast:

- Isak er altså kun 20 år, har spillet i niveauet 65 kampe for FCK. Det, synes jeg faktisk, er flot. Når det er sagt, så har Isak endnu ikke banket på min dør, siger Peter Christiansen, der har forståelse for, hvis Isak Johannesson har ambitioner om at prøve noget nyt.

- Der er højt til loftet hos os, hvor man skal kunne lufte sin frustrationer, hvilket jeg har fuld forståelse for.

- Jeg forstår, hvis han vil videre, men omvendt kan han jo bare erobre pladsen på holdet. Han har hele tiden vidst, at FCK er en stærk platform, hvor konkurrencen er meget stor, pointerer Peter Christiansen.

Jacob Neestrup afviser, at FCK ikke har behandlet Isak Johannesson på en fair og ordentlig måde. Foto: Jens Dresling

Passer slet ikke

Fra sin ferie med familien på Kreta fik cheftræner Jacob Neestrup også læst om islændingens utilfredshed.

Han har dog slet ingen forståelse for, at Isak føler sig dårligt behandlet i FC København.

- Jeg forstår til fulde, han har været frustreret over manglende spilletid. Og han gør alt for at forbedre sig hver dag.

- Men jeg kan sige, at vi i FCK behandler alle spillere ordentligt. Det gør vi med dem, der spiller hver gang, dem, der spiller hver anden gang, og dem, der spiller i mindre omfang, fastslår Jacob Neestrup.

FC København købte Isak Johannesson for et beløb i niveauet 37 mio. kr. i svenske IFK Norrköping. Han har kontrakt frem til sommeren 2026 i FC København.

Nicolai Boilesen er på vej retur efter en alvorlig skade. Han er tidligst tilbage på banen i slutningen af august, vurderer Jacob Neestrup. Foto: Lars Poulsen

Fremgang på skadefronten

Isak Johannesson var mandag ikke mødt frem til første træning i FCK. Han har én ekstra uges ferie, fordi han har været med det islandske landshold.

På skadesfronten er der positivt nyt. David Khocholava er på vej retur og er med sikkerhed klar til sæsonpremieren. Der er også fremgang for Nicolai Boilesen, der dog er lidt længere bagud.

- Vi håber, at Boilesen forhåbentligt er klar før landskamppausen i starten af september, siger Jacob Neestrup, der også har store forventninger til at få Andreas Cornelius tilbage i omdrejninger.

- Corner var frisk til sidst, og vi har store forventninger til ham. Vi tænker selvfølgelig på, hvordan han skal træne, men jeg vil ikke kalde det for et skåneprogram, slår FCK-træneren fast.

Når det handler om Akinkunmi Amoo, oplyser FCK, at han stadig er ude med en korsbåndsskade i mindst én måned endnu.