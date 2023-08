Neestrup om eftertragtet FCK'er: - Holder kæft og træner

Kamil Grabara er nok Superligaens bedste målmand.

Ifølge ham selv er den polske sidste skanse også verdens bedste på hans position.

Så selvtilliden fejler ikke noget, og cheftræner Jacob Neestrup er ikke i tvivl.

- Vi har en fantastisk målmand, udtaler Jacob Neestrup til Ekstra Bladets reporter i Prag.

Efter at have reddet cheftræner Neestrup og hovedstadsklubbens ellers brandvarme bagdel over 120 minutter plus det løse, så forholdt Ekstra Bladet også cheftræner Jacob Neestrup omkring de transferrygter, der florerer om den polske stjernekeeper.

Og Neestrup udelukker ikke, at Kamil Grabara skifter adresse inden for den nærmeste fremtid. Men hovedpersonen selv håndterer de varme rygter til ug med kryds og slange ifølge sin cheftræner.

Annonce:

- Det må vi se (om FCK kan holde på Grabara, red.). Men i et vindue, hvor mange er skiftet fra klubber, må Kamil være en af de mest eftertragtede i Superligaen. Men han siger aldrig noget i medierne, han holder bare sin kæft og træner, fortæller Jacob Neestrup til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet gav den polske målmand fem stjerner ud af seks mulige ovenpå keeperens pragtpræstation i returopgøret mod Sparta Prag. For selvom der gik 3 mål ind bag målmanden i kampens 120 minutter, så ville løverne fra Østerbro nok ikke stå i en playoff-kamp mod polske Rakow. Og på Østerbro er det for nuværende, at Kamil Grabara huserer, og andet vil han ikke addressere.

- Lige nu vil jeg ikke tale om andet end denne klub. Jeg nyder hvert minut i trøjerne, og til alle FCK-fansene, der prøver at sige, at jeg ikke har mere at vise her i FCK, så håber jeg, I kan se, hvad det betyder for mig at spille her, udtaler Kamil Grabara til Ekstra Bladet.

Se alle højdepunkterne fra Sparta-FCK her - det var en vild kamp!!!