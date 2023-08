Neestrup skifter halvt hold

Én kamp ad gangen.

Sådan er der mange trænere, der har tendens til at sige. Men noget tyder på, at FC Københavns cheftræner, Jacob Neestrup, ikke helt lever op til de ord.

I hvert fald ikke denne lørdag.

Onsdag venter der nemlig en livsvigtig kamp i Parken om at sikre sig billetten til Champions League, og det er nok med det for øje, at der er hele fem ændringer i startopstillingen til dagens Superliga-kamp mod Silkeborg IF i forhold til midtugens kamp i det polske.

De nye ansigter er Nicolai Boilesen, Christian Sørensen, Oscar Højlund, William Clem og Orri Oskarsson.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Fortsat ubesejret

FCK har det ene ben i Champions League-gruppespillet, efter de tirsdag sikrede sig en 1-0-sejr på udebane mod de polske mestre, Rakow Czestochowa.

Samtidig er de særdeles godt kørende i den hjemlige liga, hvor de forsvarende mestre har vundet fem ud af fem opgør.

Onsdag eftermiddag venter Kent Nielsens mandskab så. Den erfarne træner har valgt de samme 11, som i sidste uge besejrede FC Nordsjælland 2-0.

Opgøret mellem FC København og Silkeborg sparkes i gang klokken 16.00. Du kan følge kampen live på eb.dk.