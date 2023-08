Neestrup slår fast: - Sådan skal det være i FCK

Efter i aften kan FC København stå kun to kampe fra det prestigefyldte Champions League-gruppespil, men Sparta Prag skal først besejres på udebane.

Og det er en glad FCK-cheftræner, der går ind til det vigtige opgør, hvor der er mange millioner kroner på spil. En kamp, du kan se eksklusivt med Ekstra Bladet+.

- Ja, det må man sige. Der er ikke noget at klage over overhovedet. Jeg synes, at den plan, der blev lagt i januar, i løbet af foråret, men også her i sommeren er i gang med at blive eksekveret rigtig, rigtig godt, så lige nu er der ikke noget at klage over i hvert fald, siger Jacob Neestrup til Ekstra Bladet.

Neestrup og FCK kan spille sig et stort skridt tættere på CL. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Et rigtig godt hold

Jordan Larsson, Elias Achouri, Mohamed Elyounoussi.

FCK har handlet godt ind til offensiven denne sommer og har derfor mange strenge at spille på. Mandag blev forsvaret desuden styrket med den venstre back Birger Meling.

- Er det ikke ved at være et voldsomt hold, du råder over?

- Det er i hvert fald et rigtig godt hold, og sådan skal det også være i FC København. Og så er det op til spillere og trænere at få det maksimale ud af det potentiale, som ligger i den her gruppe.

- Er det fair at sige, at det er et Champions League-hold, du har?

- Det synes jeg jo. Det er jo det, der er ambitionen, så jeg vil ikke gemme mig bag målsætninger eller snakke dem ned. Vi har et klart mål, og det er at komme i Champions League, og det vil vi gøre uanset hvad. Ambitionerne og målsætningerne står vi ved og derfor også et CL-gruppespil.

Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Alle måles på det

Tirsdag er udgangspunktet 0-0, efter at FCK missede flere muligheder i første opgør i Parken.

- Vi skal spille en kamp mod et godt hold på udebane. 'Desværre' kun med en uafgjort i bagagen, men derfor er det stadig en kamp, som vi allesammen skal måles på, inklusive mig selv. Vi skal gøre alt for at vinde.

FCK har i flere kampe i denne sæson haft defensive sprækker, men det bekymrer ikke Neestrup.

- For så skulle jeg ligge vågen hver nat. Det er en del af fodboldspillet. Det handler om at minimere dem, men udelukke dem kan man ikke.

