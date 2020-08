Nej tak til N'Doye

FC København og Dame N'Doye kunne ikke blive enige om en ny kontrakt, og derfor er den 35-årige angriber fortid i FCK, hvor han har opnået legendestatus.

Selv om Dame N'Doye har nået en fremskreden fodboldalder og har kæmpet en del med skader, er der ikke meget, der tyder på, at han stiller støvlerne på hylden, og jagten på en ny klub har blandt andet bragt ham til Tyrkiet, hvor han tidligere har tørnet ud for Trabzonspor.

Gaziantep FK, der sluttede på ottendepladsen i den forgangne sæson, har haft mulighed for at tilknytte Dame N'Doye. Det afslører klubbens vicepræsident Müslüm Özmen.

- Dame N'Doye og Fernandao er blevet anbefalet vores klub via deres repræsentanter, men Marius Sumudica (Gazianteps cheftræner, red.) vil ikke have disse spillere, fortæller vicepræsidenten til det tyrkiske medie Olay.

FCK sagde farvel til N'Doye denne sommer. Foto: Jens Dresling

Se også: For nylig købte han fem Brøndby-fantrøjer – nu er han i FCK

Wilczek lokket af monsterløn

Dame N'Doye står noteret for 217 kampe og 118 mål for FC København, og han er den mest scorende spiller i klubbens historie. Han scorede sit sidste mål for FCK i det, der også blev hans sidste kamp - mod FC Nordsjælland den 26. juli.

Senegaleseren har også optrådt for klubber som Lokomotiv Moskva, Hull City og Sunderland.

Bombe under FCK: Imperium kan kollapse

FCKs transfersommer: Lurer Ståle på Sisto?