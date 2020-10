- Nej, vi var ikke elendige

De to FCK-ledere, Zanka og Zeca, er smerteligt bevidste om, at der stadig venter et stort stykke arbejde med en såret trup

Han er vendt hjem for at indtage en lederrolle på banen og i omklædningsrummet, og Mathias Zanka Jørgensen fik fra første færd at se, at der ligger en stor opgave forude.

- Vi ved jo alle sammen godt, hvordan stemningen er, og hvad medierne nu er ved at skrive, sagde den rutinerede stopper efter nederlaget i sin comebackkamp.

- Hvor såret er det hold, som du er vendt hjem til?

- Det er svært at sige. Jeg har været her to dage. Det er jo et kæmpe pres at spille i FCK, og det må man acceptere. Det må alle lære.

- Nu går det skidt, og så skal man stå til ansvar for meget, give mange interviews. Det har mange måske ikke prøvet før og slet ikke i en skala som nu. Omvendt er her en masse dygtige fodboldspillere, så vi skal nok få det vendt.

Han virkede nærmest lidt groggy i forhold til at skulle analysere kampen. Som var han og holdet blevet ramt af noget næsten uforklarligt.

- Jeg glæder mig til at se kampen igen, for min følelse var, at det ikke var så slemt.

- Jeg har ikke set statistikkerne, men vi er meget på bolden og i kontrol. Vi er rolige, når vi spiller bolden op, men får så ikke lavet så mange store chancer. Det er nok der, vi kan være mest utilfredse.

- Og så lader vi dem få to lidt for store chancer, som de scorer på, noterede han med et skuldertræk.

- Når et fodboldhold ikke lige klikker, så er det svært at lave store chancer. Det er ærgerligt at starte med et nederlag, når man gerne vil starte en ny æra.

- Men jeg vil hellere kigge på, hvordan vi spiller kampen. Der er positive ting at tage med, og så må vi stå endnu mere sammen, sagde Zanka og fortalte om de store hold i hans FCK-fortid.

- Så var her en spillertrup, som kendte konceptet og som vidste, hvad der skulle til. Men som også virkelig tog sig af hinanden.

- Det er de ting, man som spiller kan gå ind og hjælpe med. Jeg kan hjælpe med noget DNA og det defensive koncept. Jeg kan hjælpe med at skabe et sammenhold i truppen, som er godt, uanset om man spiller eller ej. Og skabe en forståelse for, hvordan det er at være FCK-spiller

Heller ikke anfører Carlos Zeca formåede at trække sit hold frem til en sejr i Hjalte Nørregaards debutkamp. Foto: Jens Dresling

En anden FCK-leder, anfører Carlos Zeca, var meget mørk i blikket. Ikke mindst, da han hørte, at han og kollegerne af et medie var blevet kaldt elendige.

- Nej, vi var ikke elendige. Holdet spillede ikke godt nok til at vinde, medgav han.

- Men vi kom med den rette energi og inspiration til at lave et godt resultat. Uheldigvis fik vi de to lidt naive mål imod os.

- Derefter prøvede vi at komme tilbage med alt, vi kunne. Men de seneste resultater skaber lidt angst hos folk, og det er en situation, vi som klub ikke er vant til.

- Vi prøver vores bedste, men tingene kører ikke, som vi ønsker. Vi kan kun arbejde hårdt og har meget at forbedre.

- Men jeg tror på holdet og staben. Vi tager ansvar. Vi gemmer os ikke.

Ekstra Bladets Gisle Thorsen vurderer Zankas skifte hjem til FCK. Video: Signe Skov/Peter Breitenstein

