Nicklas Bendtner: Det er en helt særlig chance

En transferbombe af de helt store ramte den hjemlige Superliga-andedam kort ført det danske transfervindue lukkede i mandag aften.

Nicklas Bendtner skal de næste fire måneder tørne ud for FC København.

Bendtner skifter til FCK

Nicklas Bendtner har aldrig spillet i Superligaen, men vender alligevel hjem i både fodboldmæssig og geografisk forstand. Han har en fortid i FCK og KB's ungdomsafdeling.

- Da jeg var 16 og drog hjemmefra, var der meget, jeg ikke vidste noget om. Men jeg vidste i hvert fald, at jeg gerne ville vende tilbage til K.B. og FCK en skønne dag, skriver Nicklas Bendtner om skiftet på sin Instagram-profil.

Han tilføjer:

- 15 år senere kan jeg ærligt sige, at det føles endnu større, end jeg har drømt om. Jeg ved, at det er en helt særlig chance, og jeg vil gøre alt i min magt for at gribe den de næste fire måneder.

Bendtner har siden marts 2017 været på kontrakt i norske Rosenborg, som han dog ikke har været i kamp for siden marts.

- Det var ikke med min gode vilje, at jeg lå stille over sommeren. Men pausen har i det mindste gjort mig klogere på, hvor jeg står i min karriere. Jeg er overhovedet ikke træt af fodbold. Jeg er sulten og motiveret som aldrig før, skriver Bendtner.

FC København træner med Nicklas Bendtner i truppen klokken 10.30 onsdag - og holder senere pressemøde.

Indtil da er al kommunikation foregået via de sociale medier.

Det var således på FCK's Instagram-konto, man kunne se den lille gimmick, hvor angriberen blokerede FC Midtjylland. Det muntre indslag, der nok skal opfattes som et forsøg på at drille rivalerne lidt, efter midtjyderne i løbet af mandagen var begyndt at følge ham på de sociale medier.

