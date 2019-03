Nordmand sagde nej til FCK

Jo Inge Berget er torsdag blevet præsenteret som ny spiller i Malmö FF, hvor nordmanden også tidligere i karrieren har huseret. Jo Inge Berget blev for et års tid siden sat i forbindelse med Brøndby IF, og han bekræfter, at han i denne omgang afviste en dansk klub for at skifte til MFF.

Det var bare ikke Brøndby.

Nordmanden siger til Expressen, at han både kunne været taget til Rosenborg BK og FC København, da det stod klart, han skulle væk fra New York City FC.

- Det er én af grundene til, at det har taget noget tid. Jeg kunne have valgt nogle af de andre lidt tidligere, men jeg ville til Malmö, siger offensivspilleren til den svenske avis.

28-årige Jo Inge Berget har underskrevet en kontrakt frem til 2022 med Malmö FF, hvor han blandt andre bliver holdkammerat med den danske trio Anders Christiansen, Lasse Nielsen og Søren Rieks.

