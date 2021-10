Nu er den gal igen: Græsset er væk

Det er næsten en årlig tilbageværende begivenhed: Græsset i Parken!

Eller manglen på det grønne græs. Flere steder lignede det ikke en fodboldbane i Danmarks nationalarena, da FCK vandt 3-0 over Vejle.

Den spillestil, som FCK praktiserer, kræver et græstæppe, hvor spillet kan flyde. Og selv om banen er jævn, så er der mange bare pletter.

- Banen virker nedtrådt og er ikke topkvalitet, siger Jonas Wind om de arbejdsforhold som spillerne tilbydes her mod slutningen af året.

Cheftræner Jess Thorup talte med spillerne om banen skulle vandes før opgøret mod Vejle. Men de droppede det. Han er ikke meget for at kritisere baneforholdene.

Jonas Wind kalder Parkens græstæppe for nedtrådt og ikke af topkvalitet. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg kommenterer ikke på udseendet af banen.

- Jeg tror vi alle elsker en grønsvær, der står snorlige. Men banen i Parken er ikke en udfordring, der er kommet nu. Det har været der altid, når græsset ikke får sol nok, siger Jess Thorup og slår så fast:

- Jeg er ikke ansat til at kommentere på banen. I må snakke med banefolkene om banens tilstand, siger FCK-træneren, der dog kan skæve til sin arbejdsgiver. For det er dem, der har ansvaret for banens tilstand.

Der skal spilles yderligere to kampe i Parken i november. Fredag 12. november spiller Danmark mod Færøerne og søndag 21. spiller FCK efterårets sidste hjemmekamp mod AGF.

