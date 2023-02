Nu er den gal igen: Nyt rullegræs giver problemer

En omfattende renovering skulle sørge for en bedre bane i Parken, hvor græsset længe har været genstand for hård kritik.

Men FC København er ikke tilfreds med den nyanlagte plænes tilstand før forårets første hjemmekamp i Superligaen.

Klubben skriver på sin hjemmeside, at nogle af de sidst anlagte græsruller ikke har bidt sig ordentlig fast.

- Det gør, at banen i mindre områder ikke visuelt fremstår, som vi ønsker det, lyder det.

Parken har brugt vinterpausen på at udskifte blandt andet dræn, varme- og vandingsanlæg.

Ifølge klubben fungerer de ting upåklageligt. Men det nyudrullede græs gror altså ikke som håbet.

- Leverandøren af plænen har været i København for at lave analyser af de områder, der ikke er tilfredsstillende, og de vil over de kommende tre kampe - i samarbejde med Parkens stab - tage stilling til, hvilke tiltag der sikrer, at banen opnår den kvalitet, den skal have resten af foråret, skriver FCK.

Københavnerne tager søndag eftermiddag imod bundholdet AaB. Klubben forsikrer, at græsproblemerne ikke får sportslig betydning for kampen.