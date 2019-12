Nu er han nummer et i FCK

Det kan godt være Viktor Fischer blev den store helt for FC København med sine to scoringer for FCK. Men Karl-Johan Johnsson var i sandhed redningsmanden med flere, store refleksredninger mod Brøndby.

- Det kendetegner en god FCK-keeper, der står og er kold, når han leverer de redninger, som ’Kalle’ gjorde til sidst i kampen, roser Ståle Solbakken, der kaldte det et par Schmeichel-redninger.

I den hektiske slutfase mod Brøndby, var han stærkest i de direkte dueller mod både Simon Hedlund og Simon Tibbling.

Kommet fra baghjul

Karl-Johan Johnsson er kommet fra baghjul, og han har stille og roligt overhalet rivalen Sten Grytebust.

Det har han gjort, fordi han har leveret solidt og stabilt, siden han fik chancen. Og mod Brøndby leverede han de afgørende redninger, som Grytebust endnu ikke har formået.

Johansson har fået chancen, fordi Grytebust blev skadet tidligere på efteråret. Siden har Karl-Johan Johnsson ikke kigget sig tilbage.

- Jeg kom først fem dage før sæsonstarten i sommer. Ståle havde fortalt mig, han ville have to gode målmænd. Og vi skulle nok få vores chance for at spille.

- Jeg har ventet på min chance og er glad for, at jeg med mine redninger kan hjælpe holdet. Jeg har længe haft en god følelse og er tilfreds med, hvordan tingene har udviklet sig, siger Karl-Johan Johnsson, der dog ikke mener, at Kamil Wilczek skal godskrives Brøndby-scoringen.

- Den rammer min fod, så det må da være et selvmål, smiler FCK’s førstekeeper.

