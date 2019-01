Nu forklarer Ståle fravalg: 'Det handler om menneskesyn og diskrimination'

Igen i år har de tre danske topklubber, FC København, FC Midtjylland og Brøndby, valgt at planlægge deres vintertræningslejr under varmere himmelstrøg i Dubai.

Det har skabt stor vrede og protester fra flere af klubbernes fanfraktioner, da menneskerettighederne har meget trange kår i de Forenede Arabiske Emirater.

Derfor har FC København, med Ståle Solbakken i spidsen, valgt at se bort fra de Forenede Arabiske Emirater, når næste års træningslejr skal planlægges.

Nu forklarer den norske manager, over for avisen VG, hvorfor han og FCK har truffet den beslutning.

- Vi tog sagen op, fordi vi fik lidt hjælp til at belyse det (fra fansene, red.). Det blev en diskussion sidste gang, vi rejste af sted, og allerede da begyndte vi at diskutere det. Når denne kontrakt udløber, så kommer vi fremover til at vælge en anden destination. Det er en stille markering, siger Ståle Solbakken til VG og uddyber.

- Det handler om det menneskesyn og den diskrimination, der er rettet mod både homoseksuelle og kvinder - åbenlyse ting, som strider imod det, som flertallet står for, siger den norske FCK-manager.

Ståle Solbakken gør i interviewet meget ud af at forklare, at han synes, det har været en vanskelig beslutning at træffe.

- Jeg synes, det er svært. Hvor trækker du grænsen? Kan du rejse til Tyrkiet? Hvor mange journalister og modstandere af regimet er ikke forsvundet eller kommet til skade der? Kan man spille i Rusland, når de invaderer Krim-halvøen? Jeg synes, det er svært.

FCK var også i Dubai i januar sidste år. 2019 bliver dog sidste gang med denne destination. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Verden, som den ser ud nu, er sindssyg urolig på mange måde. Man kan diskutere, hvor meget man skal blande fodbold og politik.

- Vi skal ikke sidde på vores høje hest og sige, at andre ikke skal rejse dertil. Det vil blive for dumt. Jeg har været der på ferie også, så jeg kan ikke sidde og pege på andre, siger Ståle Solbakken til VG med henvisning til, at avisen også har skrevet om Ole Gunnar Solskjær og Manchester United, der har været i Dubai på januar-tur.

FC København er i Dubai fra 23. januar til 4. februar, hvor holdet spiller mod FC Astana, Örebro SK og New York City FC.

10. februar genoptager de Superligaen med en hjemmekamp mod OB.

Brøndby har i øvrigt meldt ud, at man heller ikke rejser til Dubai næste år, mens FC Midtjylland ikke har givet nogen løfter.

