Nu kommer Bendtners bog

Nicklas Bendtner trækker danske overskrifter som aldrig før med sit skifte til FC København og midt i al den forstærkede opmærksomhed omkring den tidligere danske landsholdsangriber udkommer nu hans biografi.

Biografen har Bendtner og forfatteren Rune Skyum-Nielsen tidligere fortalt var på vej, og nu ligger datoen fast. Bendtner-biografien rammer de danske boghandler den 5. november. Det fortæller Politikens Forlag i en pressemeddelse.

Her lyder det blandt andet om bogens indhold:

- Biografien handler blandt andet om at være Amagerdreng med ære og stolthed. Om at kæmpe sig til toppen i verdens hårdeste liga. Om at blæse på hierarkiet og score de første vigtige mål for landsholdet. Om venskaber og rivalisering med en række af fodboldens største stjerner. Om stormfulde forhold. Om at blive far til en højt elsket søn, som han ikke altid har fået lov at se. Om at blive svigtet af sine nærmeste.

I Nicklas Bendtners biografi vil man som læser komme helt tæt på den kontroversielle angriber. Foto: Anders Kjærbye.

Bogen er skrevet af forfatter og journalist Rune Skyum-Nielsen, der tidligere har skrevet longreads eller bøger om sangerinden Medina og den afdøde forfatter Jakob Ejersbo.

Skyum-Nielsen teasede senest for bogen på Twitter få minutter inden Nicklas Bendtners meget overraskende skifte til FC København i 11. time af transfervinduets sidste dag:

Det er en bog, der er svær at sætte sidste punktum i. — Rune Skyum-Nielsen (@skyumpumpe) 2. september 2019

31-årige Nicklas Bendtner har spillet i blandt andet Arsenal, Juventus og Wolfsburg. Hans nuværende ophold i Superligaen er det første i karrieren, da han allerede som 16-årige blev hentet til Arsenal fra FCKs ungdomsafdeling.

