Nu siger Don Ø undskyld

Flemming Østergaard er ikke en mand, der normalt strør om sig med undskyldninger.

Men nu er der alligevel kommet en - med 11 års forsinkelse.

vi skal dog hele 14 år tilbage for at finde sagen, det hele drejer sig om. Her stod han som bestyrelsesformand i spidsen for Parken Sport & Entertainment og dermed fodboldklubben FC København.

I den nu nedlagte turnering Royal League tog FCK mod Malmö FF i Parken, og her udviklede det sig til uroligheder på tribunen.

Malmö-fansene fik besked af politiet på ikke at synge så højt, da de ellers ikke kunne benytte deres øresnegle, og det kom til tumult, der resulterede i, at politiet trak deres knipler med flere skadede fans til følge.

Dengang gav Østergaard Malmö-fansene skylden for problemerne, men rigsadvokaten fastslog tre år senere, at det var politiets fejl og rettede kritikken den vej.

Det fik dog ikke Don Ø til at stikke en undskyldning - før nu.

For i et interview med Copenhagen Sundays indrømmer han sin fejl.

- Ja, jeg vil gerne give Malmö FFs fans en stor undskyldning. De oplysninger, jeg fik fra politiet, lagde skylden på svenskerne, men Rigsadvokatens undersøgelse viste jo, at det ikke var korrekt. Jeg var for hurtig til at give Malmös fans skylden.

- Altså, jeg kan jo ikke undskylde for politiets fremfærd, men jeg var for hurtig til at dømme, siger Flemming Østergaard.

Selv om Flemming Østergaard i dag intet har med FC København at gøre, så kommer undskyldningen betimeligt for fodboldklubben, der har trukket netop Malmö FF som gruppemodstander i Europa League.

De to hold render ind i hinanden 3. oktober i Malmø og 12. december i Parken. De to øvrige hold i puljen er Dynamo Kiev og FC Lugano.

