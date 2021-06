Nu siger han stop

39-årige Stephan Andersen har valgt at indstille karrieren. Den nu forhenværende FCK-keeper nåede 30 landskampe

Stephan Andersen har grebet sin sidste bold.

Den 39-årige tidligere landsholdsmålmand fik ikke forlænget sin aftale i FC København, og han er nu taget konsekvensen. Stephan Andersen har valgt helt at stoppe karrieren. Det skriver han i et opslag på Facebook.

'Som mange af jer nok har læst eller hørt, så stopper jeg i FC København, når min kontrakt udløber 30. juni 2021. Derfor er det også lidt med følelserne uden på tøjet, at jeg laver dette opslag.'

'Jeg har pr. 1. juli 2021 valgt at indstille min aktive karriere som fodboldspiller. Det er selvfølgelig ikke noget, der kommer som en overraskelse, at alle gode ting har en ende, og dette er endestationen for mig.'

Det er ikke blevet til mange opgør de seneste sæsoner for Stephan Andersen.

Han har haft en alvorlig skade og har ellers primært været træningsmålmand i FCK, hvor han stod i skyggen af 'Kalle' Johnsson og Sten Grytebust.

Stephan Andersen nåede at spille Superliga-fodbold for AB, Brøndby og FCK og fik i alt 270 kampe i den bedste danske række.

I udlandet spillede han for engelske Charlton, franske Evian, spanske Betis og endelig hollandske Go Ahead Eagles.

Stephan Andersen var i fokus under EM i 2012. Her ses han sammen med Simon Kjær under en kamp mod Tyskland. Foto: Jens Dresling

Han nåede i alt 30 landskampe og var med til både EM (i 2004 og 2012) og VM (2010).

Stephan Andersen var med til at vinde mesterskabet med FCK tre gange og vandt pokalturneringen fire gange (tre gange med FCK og en gang med Brøndby).

Sommerrengøring i FCK: Her er PC's store plan (+)