Nu sker det: Bendtner er med fra start

Nicklas Bendtner får nu chancen fra start for FC København.

I sidste uge løftede Ståle Solbakken overfor Ekstra Bladet sine fremtidsplaner med Nicklas Bendtner.

Nicklas Bendtner blev skiftet ind i søndags. Nu lover Ståle Solbakken, at han starter onsdag mod Hillerød. Foto: Lars Poulsen.

De planer handlede om, at den 31-årige angriber skal spille fra start i pokalkampen onsdag mod Hillerød.

Tirsdag bekræftede nordmanden så, at virkeligheden også ser sådan ud her og nu, hvor det handler om at give Nicklas Bendtner kamptræning efter en lang periode uden spilletid.

- Han har trænet fint og haft nogle indhop i Hobro og mod FC Midtjylland, så nu har vi valgt at spille med ham fra start, så han kan få flere kampminutter i benene, siger Ståle Solbakken til FCK's hjemmeside.

Nicklas Bendtner spillede for første gang søndag i Parken for FCK. Onsdag starter han mod Hillerød i pokalturneringen. Foto: Lars Poulsen.

Nordmanden varsler også et muligt comeback til Dame n'Doye, der blev opereret efter Champions League-kvalifikationskampen mod Røde Stjerne tilbage i august.

N'Doye har trænet med siden sidste uge. Både for sig selv og blandt holdkammeraterne. Og det har set ganske fint ud for senegaleseren.

- Han har trænet mere og mere med på det seneste og gør gode fremskridt. Hvis der ikke kommer en reaktion efter træningen tirsdag, og han føler sig klar til det, så er planen, at han skal ind og spille en halv times tid i Hillerød, siger Ståle Solbakken.

Det kan betyde, at Dame N'Doye formentlig er klar til at træde ind på holdet i en rolle lørdag mod Silkeborg. Han kan blive involveret mere i den kommende uge, når FCK har to store kampe. Torsdag mod Malmö og næste søndag mod Brøndby.

Solbakken varsler også flere ændringer til onsdagens pokalkamp. Der er udsigt til spilletid til flere af de spillere, som ikke var i aktion mod FC Midtjylland i søndags. Det gælder eksempelvis Superligaens dyreste spiller, Pep Biel, der slet ikke var i truppen. Det samme var tilfældet med Nicolaj Thomsen, mens Andreas Bjelland også må ventes at få spilletid mod 2. divisionsmandskabet.

- Vi kommer til at rotere lidt på holdet, men vi har ikke så mange spillere at rotere imellem, så det bliver ikke revolutioner. Samtidig er vi inde i en periode, hvor det er vigtigt for os at arbejde på relationerne i holdet, og derfor har vi ikke plads til at skifte for meget, og vi kommer ikke til at starte med syv U19-spillere, siger Solbakken.

