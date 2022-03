Nu stikker det af: FCK-brag får fans til lommerne

Det var et brag af en kamp, som FC København leverede i Eindhoven.

De to skydegale hold kunne have scoret mere end de otte mål, som det endte med i 4-4-kampen mod PSV, og den underholdning får nu FCK-fansene til lommerne.

Om en uge skal det nemlig afgøres, hvem der skal i kvartfinalen i Conference League, og det vil københavnerne gerne se. 3000 købte billetter i løbet af torsdagen, meddelte FCK til Ekstra Bladet – og dermed kommer der mindst 25.000 i Parken.

- Det er helt klart i top tre over de vildeste kampe, jeg har spillet. Det var en vanvittig kamp, sagde Nicolai Boilesen efter torsdagens opgør og lovede mere underholdning i returkampen:

- Som forsvarsspiller ønsker du ikke, at kampen ender 4-4, men jeg er stolt af mine holdkammerater. De kæmpede godt, og de havde modet hele kampen igennem. Næste torsdag bliver også vild.

FC København kunne have haft et endnu bedre udgangspunkt til at spille foran de mange tilskuere på hjemmebanen. For københavnerne var foran både 1-0, 3-1 og 4-3, men efter et tungt hollandsk pres, holdt det ikke helt.

- Jeg kunne se, at spillerne faktisk var lidt frustrerede i omklædningsrummet efter kampen. Efter at have spillet 4-4 mod PSV. Det forstod jeg ikke, for vi spillede faktisk en fantastisk kamp. Men vi var så tæt på at vinde, sagde Jess Thorup.

FC København-træneren var ikke selv hverken skuffet eller frustreret efter kampen. Snarere det modsatte.

- Det vigtige for mig var, at vi fik et resultat, der gav os et udgangspunkt torsdag, som betyder, at vi har chancen for at gå videre.

- Jeg kan ikke vente til næste uge, lød det fra Thorup.

Han skal dog lige vente en lille uge, og han skal også en tur forbi FC Midtjylland i mellemtiden. Men torsdag klokken 18.45.