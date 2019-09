Nu taler Ståle om stop i FCK

FCKs ikoniske træner, Ståle Solbakken, har haft kæmpe succes i sin FCK-karriere, hvor han har vundet utallige trofæer og utallige gange ført københavnerne til Europa.



I et interview med norske VG, lægger den succesfulde træner op til, at han har flere tricks i ærmet - blandt andet når det gælder karrierestop.

- Alting har en ende, og jeg har altid sagt, at jeg vil stoppe, når folk mindst venter det, og tingene går godt. Lige nu synes, jeg dette er interessant (trænerjobbet i FCK red.), siger Ståle Solbakken til VG.

Tidligere på året forlængede normanden sin konktrakt med de danske mestre, så han nu (måske?) er at finde hos de danske mestre frem til 2023.

Ståle fastslår dog til VG, at han glad i klubben, og er stolt af det, han har været med til at bygge op igennem mange år:

- Jeg har været med til at bygge det her op. Vi har fået det, som vi ville have det. Vi arbejder frit og uden indblanding, så længe vi løser det økonomiske og sportslige. Det er rigtig fint, siger Ståle Solbakken.

Den ikoniske FC København træner har vundet syv danske mesterskaber og fire pokalmesterskaber med klubben.

