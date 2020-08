Nu taler Wilczek om skiftet

FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): Kamil Wilczek opnåede gudestatus på Vestegnen. Hyldet som en af klubbens største helte, fordi han blev klubbens mest scorende spiller i Superligaen. Men nu bliver han Superligaens største hadeobjekt for de blågule fans efter det kontroversielle skifte til FC København.

Torsdag stod han i en hvid trøje på Frederiksberg, omringet af journalister for at forklare sig efter skiftet fra tyrkiske Göztepe til FC København.

Kamil, hvorfor skifter du til FCK?

- Det er der mange årsager til. Jeg var ikke glad for at være i Tyrkiet og ledte efter noget andet.

- Jeg havde flere muligheder, men jeg har valgt den bedste klub for mig og min familie.

- Jeg valgte FCK på grund af spillestilen. Den kan være meget direkte, og det kan jeg godt lide. Så er jeg 32 år, og jeg vil gerne vinde titler og spille i Europa. De muligheder får jeg i FCK, forklarer polakken, mens han er omringet af danske journalister i høj solskin på FCK-anlægget på Frederiksberg.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Philip Davali

Havde du også et tilbud fra Brøndby?

- Nej.

Du har spillet for Brøndby, hvorfor skifter du til klubbens værste rivaler?

- Jeg er professionel fodboldspiller, og jeg må vælge den bedste klub for mig på nuværende tidspunkt af min karriere.

- Det var en fantastisk periode, jeg havde i Brøndby. Og den vil jeg aldrig glemme. Men jeg er professionel fodboldspiller, og det skal jeg hele tiden tænke på.

Fansene i Brøndby er ikke tilfredse med dit skifte. Kan du forstå dem?

- Jeg forstår dem. De er meget følelsesprægede. Men livet går videre. Nu spiller jeg i FC København.

Var det en svær beslutning at skifte til FCK?

- Ja, jeg skulle tænke over det. Men jeg er sikker på, at det er den rigtige beslutning. Jeg er meget glad for mit skifte.

Har du hørt fra nogen i Brøndby?

- Jeg har fået mange beskeder. Men jeg kigger ikke på dem og de sociale medier. Jeg må fokusere på fodbolden.

Du har blot scoret ét mål i Tyrkiet. Hvad gik der galt?

- Der er mange årsager til, at det ikke gik. Spillestilen og så præsterede jeg ikke fra starten. De var midt i sæsonen, og jeg kom lige fra ferie. Nu er det fortid. Fremtiden er det vigtigste for mig.

Da du rejste fra Brøndby, sagde du, at klubben altid ville være i dit hjerte.

- Det ændrer sig ikke. Det var en fantastisk tid. Men som jeg siger, så er jeg professionel fodboldspiller. Og det må folk også acceptere. Jeg vil gøre det bedste for min karriere og for min familie. De savnede København, så vi er glade for at være tilbage. I min verden er det et rigtigt valg.

Forstår du det kan være svært for FCK-fans at se dig i en hvid trøje, når du lige har spillet i en gul?

- Det kan jeg godt forstå, men det hele er i min hånd. Jeg skal bare levere på banen.

Forstår du, at fansene i Brøndby er vrede?

- Jeg forstår dem. Men de skal også forstå mig. FCK har givet mig muligheden for at vinde noget og spille i Europa. Det er en stor mulighed for mig.

Er du bekymret for at løbe ind i Brøndby-fans på gaden?

- Nej, jeg er slet ikke bange. De kan komme til mig, så skal jeg nok forklare mig. Jeg er altid åben for at tale med folk, siger FC Københavns nye nummer ni – Kamil Wilczek.

Ståle erkender: - Det er meget kontroversielt

Se også: Inter-boss om Eriksen: - Alt ser pludselig positivt ud