Ny FCK-skade i topscorers målshow

FISCHER: PLANEN AT JEG SPILLER MOD RANDERS

Som medkommentator på FCK-TV fortalte Viktor Fischer her til formiddag, at "det virker realistisk", at den langtidsskadede midtbanespiller er klar til forårets anden kamp.

