Marios Oikonomou er ny FCK-spiller, efter hovedstadsklubben har hentet ham i græske AEK Athen.

- Efter vi sendte Papagiannopoulos videre, har vi været på udkig efter en, der kunne supplere i vores midterforsvar, hvor han kommer til at konkurrere med Nelsson, Bjelland og Ragnar (Sigurdsson, red.) om pladserne, siger manager Ståle Solbakken.

- Forhåbentlig skal vi også i den kommende sæson spille masser af kampe, og vi vil gerne være sikre på, at vi også på denne position kan være konkurrencedygtige i alle kampe. Det føler vi, at vi vil være nu.

Den 27-årige forsvarer har tidligere spillet i Cagliari og Bologna, og så har den 189 cm høje græker seks kampe for landsholdet.

Sidste sæson spillede han fast for AEK, der blev nummer tre i den græske liga.

Oikonomou lægger vægt på, at FCK har leveret gode resultater i Europa, og så har en landsmand, FCK-kaptajn Carlos Zeca, også været med til at få hans øjne op for den danske klub.

- Jeg har selvfølgelig også fulgt med i, at Zeca har været her nogle år og gjort det flot, og jeg håber, at jeg ligesom han kan bidrage til klubbens succes. Jeg ser frem til at opleve stadion og byen, og selvfølgelig at hilse på mine nye holdkammerater, lyder det fra den nye FCK-spiller.

