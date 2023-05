Ny kæmpe bøde til FCK - AaB straffes også

Det er dyrt, når tilskuerne fyrer krudt af på de danske Superliga-stadions.

To gange på to dage er FCK blevet straffet med en større bøde for brug af pyroteknik, for onsdag står det klart, at klubben nu må hoste op med 250.000 kroner efter det store fyrværkerishow i pokalfinalen mod AaB 18. maj.

Det fremgår af en kendelse fra Fodboldens Disciplinærinstans. Også nordjyderne har fået en bøde - den lyder på 125.000 kroner.

De nykårede danske mestre fra FCK er hårdt ramt i de her dage.

Tirsdag fik de en bøde på 225.000 kroner for brug pyroteknik i udekampen mod Brøndby i maj, og dermed løber det samlede beløb op i 475.000 kroner.

Artiklen fortsætter under billedet ...

AaB's fans i Parken. Foto: Jens Dresling.

- Fodboldens Disciplinærinstans har ved sanktionsfastsættelsen blandt andet lagt vægt på, at der var tale om særdeles omfattende og organiseret anvendelse af pyroteknik, herunder pyroteknik af særlig farlig karakter, oplyses det i kendelsen fra pokalfinalen.

FCK blev mandag danske mestre og endte også med at vinde pokalfinalen over AaB. Cheftræner Jacob Neestrup kan derfor juble over 'The Double' i sin første sæson ved trænerroret.

Det er de to klubbers 15. indberetning på et år.

'Sladderligaen' har været i Hvidovre for at besøge den kommende Superliga-klub og høre, hvordan oprykningen blev fejret. Lyt med herunder eller i din podcast-app