Ny lønkonge: Her er Thorups million-aftale i FCK

Ståle Solbakken var lønkongen i Superligaen blandt trænerne med en årlig gage i niveauet ti mio. kr.

Jess Thorup går i fodsporet på sin forgænger og bliver ligaens bedst betalte cheftræner, men hans grundløn sniger sig ikke helt op på et tocifret millionbeløb.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger kan Jess Thorup se frem til en årsløn i niveauet ni mio. kr. i FC København.

Derudover kommer en række bonusordninger, som indløses, hvis han vinder mesterskabet og kvalificerer FC København til et europæisk gruppespil.

Med lidt god vilje og stor sportslig succes kan Jess Thorup også ende på en årsløn på 10 mio. kr. i FC København.

Det er hans agenter, Ivan Marko Benes og Henrik Risom, fra agentfirmaet Boutique Transfers and Management, der de seneste hektiske døgn har forhandlet Jess Thorups aftale med FC København på plads.

Jess Thorup kan smile hele vejen til banken. Den nye FCK-træner kan se frem til en årsløn i niveauet ni mio. kr. Foto: Lars Poulsen.

Bo Rygaard, Parkens formand, sagde på pressemødet, at Jess Thorup var det helt rigtige valg til at bringe FCK tilbage på mesterskabssporet og i europæisk gruppespil igen. Jess Thorup har fået en aftale til sommeren 2024. Foto: Lars Poulsen.

Tjener mest af alle i FCK

Lønnen til klubbens nye cheftræner understreger med al tydelighed, at FC København er lønførende i Superligaen på alle fronter.

Jess Thorup bliver således også den bedst betalte af alle ansatte i FC København, hvor spillere som Andreas Bjelland, Carlos Zeca og Viktor Fischer er de bedst betalte med lønninger i niveauet 7,5 mio. kr. til seks mio. kr.

- Det er en ganske speciel mulighed jeg har fået. Jeg har sagt ja, fordi FCK er Skandinaviens største klub, og det er en chance, jeg kun får én gang i livet, siger Jess Thorup og erkender, at det er uheldigt at forlade Genk efter blot 39 dages ansættelse.

Kontakten mellem parterne har stået på én uges tid, men det har i første omgang været Thorups agenter, der har varetaget hans interesser.

I fredags, da Genk havde vundet 4-0 over Eupen, satte han sig ind i sin bil og kørte til Danmark for at få afklaret en række ting i forhold til den mulige FCK-aftale.

Da han var klar over, at det var tæt på med FCK, kørte han retur til Belgien lørdag aften for at informere Genk-bestyrelsen om sin beslutning.

- Jeg er ikke løbet væk med halen mellem benene. Jeg tog derned og sagde, hvad jeg havde besluttet mig for. Jeg forklarede mine valg.

- Jeg kan godt forstå, at det smuldrer for Genk. Derfor har jeg også tilbudt at hjælpe dem i forhold til, hvad de skal kigge efter, når det handler om fremtidens cheftræner.

- Det var et par hårde timers snak, men jeg synes vi har haft en fin dialog, fastslår Jess Thorup.

Jess Thorup fik en snak med sine nye spillere mandag på træningsbanen på Frederiksberg. Foto: Lars Poulsen.

William Kvist (t.h) vil ikke svare på, om Jess Thorup har en frikøbsklausul i sin nuværende kontrakt med FC København. Foto: Lars Poulsen.

Uklart om der er frikøbsklausul

FC København har betalt 4,1 mio. kr. for at købe Jess Thorup fri af Genk-aftalen, fordi han indføjet en frikøbsklausul i aftalen med den belgiske topklub.

Men FC København er tavse, når det handler om, hvordan Jess Thorups kontrakt er strikket sammen.

- Er der en frikøbsklausul i Jess Thorups kontrakt?

- Det har vi ingen kommentarer til, siger bestyrelsesmedlem og sportslig leder William Kvist, der altså åbner for spekulationer om, at den 50-årige træner kan forsvinde, hvis der pludselig dukker et stort, interessant tilbud op'.

Jess Thorup skal referere til William Kvist, hvilket også er en forandring i forhold til tiden med Ståle Solbakken, der havde reference direkte til formand Bo Rygaard.

Jess Thorup har lavet en aftale med FC København frem til sommeren 2024.

Jess Thorups udfordringer i FCK 1) Tøjle ydmygheden Jess Thorup er et behageligt menneske, der arbejder hårdt, gerne uddelegerer og går ydmygt til opgaven. Men spørgsmålet er, om hans ydmyghed kan blive en hæmsko i hovedstaden. FCK er en klub, hvor man hurtigt kan blive kørt over. En fast hånd kan derfor være nødvendig. 2) Udvikle spillestilen Den tidligere FC Midtjylland-træner skal i FCK udvikle spillestilen - uden at det påvirker resultaterne negativt. Klubben har i mange sæsoner haft en meget fasttømret stil, men ønsker et mere moderne udtryk. Det bliver op til Thorup at skabe en både succesfuld og attraktiv spillestil. 3) Få mere ud af mindre FCK har stadig det største spillerbudget i Superligaen, men coroanen har ramt Parken hårdt. Det er svært at se, at det sportslige budget ikke påvirkes. Samtidig har FC Midtjylland med Champions League-millioner mulighed for at skrue op. Så på den facon får han sværere arbejdsvilkår end Ståle Solbakken. 4) Få ryddet op FCK-truppen trænger til en hovedrengøring. Der er ikke den ønskede balance i den nuværende trup, og for mange for dyre spillere leverer for lidt. Thorup skal - i samarbejde med en sportsdirektør eller et sportsligt udvalg - prøve at komme af med spillere på et svært marked. Og der skal nogle ud, så der kan komme nye ind. 5) Vinde mesterskabet i første hug Den nye træner overtager et hold midt i tabellen, men på trods af et lille pointmæssigt efterslæb er kravet klart: FCK SKAL blive mestre. Sådan er det altid, men i denne sæson er det ekstra vigtigt. For det første garanterer et mesterskab en plads i et europæisk gruppespil, for det andet trænger man i den grad til guld!

