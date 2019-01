Ny pacemaker til Ståle: - Det var hurtigt ind, hurtigt ud

FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): Batterierne er både blevet genopladet og udskiftet!

Ståle Solbakken er tilbage på træningsbanen efter juleferien, og det er med en helt ny pacemaker installeret i brystet.

FC København-manageren fik i sidste uge udskiftet sin pacemaker. Det kan lyde dramatisk, men det var helt efter planen.

Batterierne holder ikke evigt i det lille apparat, og efter lang tid med den gamle model, var det igen tid til udskiftning for af ’Solbakkens livsforsikring’.

- Det er noget, jeg skal gøre hvert niende år, så det var ren rutine. Det var hurtigt ind, hurtigt ud. Det er gik fint og var overstået på en dag, og jeg var på arbejde dagen efter, siger Ståle Solbakken til Ekstra Bladet.

Han har haft en pacemaker indopereret i brystet, siden han i 2001 blev ramt af et hjertestop og var død i syv minutter.

Kun én gang har pacemakeren været i aktion. I 2009 under en løbetur i skoven ’smældede det i brystet’, som han formulerer det over for Ekstra Bladet.

Nordmanden skulle lige sunde sig, men kunne fortsætte løbeturen, og det er forsvindende lidt, at pacemakeren fylder i en travl hverdag, hvor hjertet ellers godt kan komme på overarbejde.

Ståle Solbakken er ikke blandt de mest rolige trænere under en kamp. Hjertet kan komme på overarbejde, når blodet pumper ude på sidelinjen. Foto: Jens Dresling

- Jeg tænker ikke over det i det hele taget, siger Ståle Solbakken, der ikke var til stede de første træningsdage, da FC København i sidste uge indledte træningen.

Ifølge den 50-årige nordmand skyldtes det dog ikke udskiftningen af pacemakeren:

- Jeg havde et par andre opgaver at klare. De første par dage med test har jeg prøvet 3000 gange, så det havde jeg ikke behov for at se på igen.

- Så Johan (Lange, red.) og jeg var på en lille udflugt.

Hvor udflugten med klubbens tekniske direktør gik hen, vil Ståle Solbakken ikke afsløre. Et skælmsk smil og et ’vi får se’ er alt, det bliver til.

Hvis missionen handler om en spiller, kan den meget vel havde drejet sig om en ny central midtbanespiller.

For det er på den plads, at indkøbsbehovet er størst. Noget, som Solbakken da heller ikke lægge skjul på:

- Hvis vi skal fylde på, så er det der. Det er også det, at vi har sagt hele tiden. Ellers er vi fint besat.

FC København sagde kort før jul farvel til den slovakiske landsholdsspiller Ján Gregus, og det har forstærket ønsket om en ny midtbanespiller - og gerne en dynamisk og lidt yngre model af slagsen.

- Det var for så vidt ikke en del af planen, at han skulle sælges. Men Ján havde 18 måneder tilbage her, og buddet fra Minnesota var højt.

- Han fik et flot tilbud, og vi fik et flot tilbud, så det gik ret hurtigt.

FC København har foreløbig hentet en ny spiller i dette transfervindue, den uruguayanske VM-spiller Guillermo Varela.

Ståle Solbakken forventer, at højrebacken vil være spilleklar i løbet af 5-6 uger.

