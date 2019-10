Ny skade i FCK: Bendtner får chancen

Det er en kold tid, vi går i møde, og for FC København er det også en voldsom travl tid.

De danske mestre er repræsenteret i tre turneringer, og torsdag er det pokalturneringen, der er på programmet, når FC Nordsjælland gæster nationalarenaen i ottendedelsfinalen.

FCK spillede i Kiev i torsdags, i Aarhus i mandags, hjemme mod FC Nordsjælland torsdag og på søndag på eget græs mod SønderjyskE. Sådan falder kampene som perler på en snor, og løverne er klar, selv om der er mange skader i truppen.

Den nyeste mand på skadeslisten er Guillermo Varela, der måtte lade sig udskifte i pausen mod AGF. Han er ikke med torsdag mod FC Nordsjælland.

- Det lysner på skadesfronten, men lige mod FC Nordsjælland er vi ramte. Varela er skadet, Carlo Holse er skadet, Bjelland er skadet og Dame N'Doye er ikke klar til at spille igen allerede, så det bliver en udfordring, siger Ståle Solbakken til tipsbladet.dk og tilføjer:

- Som det altid har været i FC København, prøver vi at nå så langt i pokalen, som vi kan, men samtidig prøver vi også at give chancen til dem, der ikke har spillet så meget. Vi har dog så tilpas mange skader og andre udfordringer, at de, som spiller fra start mod FCN, allerede har spillet mange kampe.

Ståle Solbakken vil gerne udpege to spillere, som han garanterer spilletid i pokalkampen.

- Af de, som ikke har spillet så meget, kommer Nicolaj Thomsen til at spille. Nicklas Bendtner kommer også til at spille, fastslår FCK-bossen.

Den kroatiske midtbanespiller Robert Mudrazija gør fremgang, men Ståle Solbakken fastslår, at det ikke bliver på denne side af nytår, at man får den 22-årige kroat at se på banen. Heller ikke Jonas Wind eller Nicolai Boilesen bliver klar i 2019.

Der er kick off mellem FC København og FC Nordsjælland torsdag klokken 17.30.

