Nye FCK-problemer: - Det er min ilddåb

- Det betød alt for os at kunne rejse os.

FC Københavns cheftræner, Jacob Neestrup, var svært tilfreds med sine spillere, der søndag eftermiddag slog Brøndby 3-1 og sikrede klubben tre vigtige point i guldkampen efter to Superliga-nederlag i træk.

Men der var alligevel lidt malurt i bægeret.

Kort før pausen udgik Mohamed Daramy med en skade, mens Viktor Claesson, Hákon Haraldsson og Marco Stamienic alle fik et gult kort, der betyder, at de sidder ude med karantæne mod AGF i næste uge.

Det tager FCK-chefen dog helt roligt.

Jacob Neestrup jubler efter søndagens vitale derby-sejr. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Jeg har måske noget erfaring på bagen i forhold til mange af mine kollegaer, men der hvor jeg har mest erfaring af alle trænere i øjeblikket, det er at løse de situationer, siger Jacob Neestrup.

Annonce:

- Det har været min ilddåb fra dag ét med skader, karantæner og nøglespillere ude her og der, og det er sådan, vi skal komme i mål. Jeg ser mulighederne frem for begrænsningerne, og vi skal løse det til de næste fire kampe, og det kommer vi også til at gøre.

Forud for søndagens derby stod FC København også med en større udfordring, da både Denis Vavro og Kevin Diks var karantæneramte, mens skader til David Khocholava og Nicolai Boilesen betød, at der måtte tænkes kreativt med startopstillingen.

Viktor Claesson (forrest) scorede københavnernes første mål, men fik tidligt i kampen et gult kort, der betyder, at han er i karantæne i næste spillerunde. Foto: Tariq Mikkel Khan

Vil ikke kritisere

I forbindelse med Daniel Wass' grimme tackling på Elias Jelert opstod der tumult blandt spillerne, hvilket betød, at unge Hákon Haraldsson, der ellers var blevet skiftet ud, fik raget et gult kort til sig.

Alligevel vil Jacob Neestrup ikke kritisere sin spilller.

- Selvfølgelig skal han ikke have det gule kort. Men jeg bliver også nødt til at sige, at følelserne sidder uden på tøjet, og vi beder spillerne om at give alt i dag.

Der opstod tumult efter Daniel Wass' tackling på Elias Jelert, og det fik kortene op ad lommen. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Jeg kommer ikke til at kritisere dem for at tage et gult kort et eller to gange. Det var alt fysisk, mentalt, verbalt, der skulle ud i dag for at vinde, og det var det, vi gjorde.

Jacob Neestrup havde endnu ikke en status på omfanget af Mohamed Daramys skade. Derfor er det endnu uvist, hvor slemt det står til med holdets største stjerne.