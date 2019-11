Nye FCK-problemer: Kastede op og måtte udgå

PARKEN (Ekstra Bladet): FC København fightede sig til et point mod Dynamo Kiev i Parken, men det var ikke et slag uden ofre.

I starten af 2. halvleg måtte Rasmus Falk lade sig udskifte, og kørt før Benjamin Verbic fik udlignet for Dynamo Kiev, måtte Pierre Bengtsson opgive at fortsætte.

Med mindre end tre døgn til topopgøret mod FC Midtjylland vokser FC Københavns skadesproblemer, og Ståle Solbakken har fået endnu mere at tænke over inden kampen i Herning, som mestrene dårligt kan tåle at tabe.

- Falk fik nogle hovedproblemer og begyndte at kaste lidt op, tror jeg. Han ville i hvert fald ud. Jeg ved ikke helt, hvad det var, men jeg tror, at det var noget med nakken. Han får nogle mærkelige skader …, sagde Ståle Solbakken.

I søndagens Superliga-kamp mod SønderjyskE fik Falk et slag i hovedet og blev udskiftet med et kvarter igen.

Rasmus Falk fik et slag i søndags mod SønderjyskE, og mod Dynamo Kiev var den gal igen. Foto: Jens Dresling

Også Pierre Bengtsson måtte udgå mod ukrainerne. Han havde ifølge Solbakken problemer med en muskel over hoften.

FCK skal krydse fingre for, at de to når at blive klar, men tiden er knap. De forsvarende mestre har under tre døgn til at forberede sig til opgaven i det midtjyske.

- Nu skal vi samle kræfter. Vi skal spise, drikke og sove. Vi får ikke trænet meget, og så må vi se, hvilke spillere der har overlevet, lød det fra Ståle Solbakken, der efter 1-1-kampen mod de stærke ukrainere talte om de mange udfordringer, som dette FCK-hold har haft i denne sæson:

- Men spillerne har en evne til at bide sig fast, og vi har lignet et hold, der står sammen.

- Kvaliteten er der ikke altid 100 procent, og vi dominerer ikke så meget, som vi gerne vil, men samtidig har det været trygt og godt.

Nordmanden kunne med god grund være tilfreds med det ene point mod Dynamo Kiev, for når man ser på gæsternes gode spil og de muligheder, som de havde, var det ikke dumt at slippe af sted med 1-1.

- Det er et rigtig godt fodboldhold, og i dag var de bedre end os. Det var lidt det modsatte af i Kiev, hvor vi var nærmest sejren. I dag var det dem.

- Men vi kan være stolte over de to præstationer mod Kiev, og vi har sat os selv i en god position, sagde Ståle Solbakken.

Ståle Solbakkens FCK-mandskab har fortsat ikke tabt i denne sæsons gruppespil i Europa League. Foto: Lars Poulsen

Uanset hvad der sker i næste kamp mod Lugano, ved FCK’erne, at de med en sejr over Malmö FF i Parken i sidste runde er videre.

FCK kom mod Dynamo Kiev tidligt foran på en scoring af Jens Stage, inden den tidligere FCK’er Benjamin Verbic fik udlignet tyve minutter før tid med en klassisk Verbic-scoring.

Det skete i en periode, hvor FCK ellers var i god kontrol, og måden udligningen faldt på irriterede Ståle Solbakken:

- Det har jeg også sagt til spillerne. Hvordan kan man være så naive at lade ham sparke med højrebenet derfra?

- Han har gjort det 3000 gange, og jeg har vist dem video af det otte milliarder gange. Det er hans kendetegn, så det var irriterende.

FCK fører dog fortsat gruppen med seks point. Det samme har Dynamo Kiev, mens Malmö FF efter 0-0 ude mod Lugano står noteret for fem point.

Se også: Tidligere FCK-helt ødelagde festen

Se også: Forpasser mulighed for ravage i FCK-gruppe

Se også: Familietragedie: Topscorer rejser hjem fra Danmark

KKK-hætter og hagekors: Berygtede hooligans i Danmark

Superligaen Indefra: Skønhedsdronning scorer Esbjerg-bomber