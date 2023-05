Nye problemer i FCK: Stjernespiller skadet

Problemerne hober sig op i FC København.

Hovedstadsklubben er i søndagens derby uden Kevin Diks og Denis Vavro, der afsoner karantæne, og nu har cheftræner Jacob Neestrup fået endnu en hovedpine.

Offensivspilleren Diogo Goncalves har pådraget sig en skade i foden og kommer derfor ikke i aktion mod Brøndby.

Det skriver FCK på sin hjemmeside.

Skadeslisten i klubben tæller i forvejen navne som Carlos Zeca, Nicolai Boilesen, Akinkunmi Amoo, Davit Khocholava og Andreas Cornelius.

Krise i midterforsvaret

De mange skader og karantæner betyder, at FC København kun har en enkelt midtstopper i Valdemar Lund til rådighed i kampen mod Brøndby.

- Det er er klart, at det ikke er optimalt have fire midtstoppere ude til en fodboldkamp og slet ikke til et derby på udebane, sagde FCK-chefen for nylig til Ekstra Bladet.

Derfor er det også en mulighed, at U19-forsvareren Aksel Halsgaard kan få debut i derbyet.

FC København og Brøndby tørner sammen søndag klokken 16.00 på Brøndby Stadion.