Nyt skadeschok i FCK: Wind ude resten af året

FC København risikerer at måtte undvære både Dame N'Doye og Jonas Wind resten af året.

I sidste uge blev senegaleseren knæskadet mod Røde Stjerne, og nu er det så Jonas Wind, der er blevet ramt af uheld. Han fik et uheldigt vrid under tirsdagens træning, og efteråret kan være forbi.

- Vi har scannet Jonas efter hans uheld til træning, og vi har desværre konstateret en skade, der vil holde ham fra banen resten af efteråret alt afhængigt af, hvor hurtigt hans rehabilitering og genoptræning forløber, siger cheflæge Morten Boesen til klubbens hjemmeside.

- Jeg er selvfølgelig helt vildt ærgerlig over skaden, især fordi jeg var inde i en rigtig god rytme sammen med holdet. Der venter en masse vigtige kampe, som jeg gerne ville have hjulpet holdet i, men nu må jeg koncentrere min energi om genoptræningen og at støtte drengene så godt jeg kan, siger den unge FCK-angriber, der er startet sæsonen fremragende.

Jonas Wind forlod ikke tirsdagens træning før tid og lignede ikke en skadet spiller, da han efter endt træning gik ind efter at have gennemført interview.

Manager Ståle Solbakken kalder det tragikomisk, at han nu har mistet både N'Doye og Wind med alvorlige skader, men mestrene kommer til at handle hurtigt, og Málaga-spilleren Michael Santos ligner en ny mand i hovedstaden.

