Nyt spor: Enorm mystik om FCK-juvel

Efter snart et halvt års undersøgelser kommer DBU snart med en konklusion i sagen med Mohamed Daramy og Hasan Cetinkaya. Svenskeren bliver ved med at udtale sig som FCK-spillerens agent, selv om de ikke har en godkendt aftale

Mohamed Daramy kan snart være fortid i FC København.

Club Brugge har budt på ham og forhandlet med FCK om et køb. AC Milan har angiveligt også vist interesse, og det er kun et spørgsmål om tid, før Superligaen er en stor profil fattigere.

Men hvem skal hjælpe ham Daramy? Officielt har stortalentet ingen agent. Der foreligger i hvert fald ingen gældende repræsentationsaftale hos DBU.

Alligevel udtaler den svenske agent Hasan Cetinkaya sig fortsat om Mohamed Daramy og hans karriere.

Senest onsdag i BT, og der hersker ingen tvivl om, at Cetinkaya varetager Daramys interesser, selv om de ikke har en aftale, der er registreret hos DBU.

Det er et spørgsmål om tid, før FCK sælger Daramy, men hvem skal lave hans aftale? Foto: Lars Poulsen.

Ekstra Bladet skrev om den 'ulovlige aftale' mellem Daramy og Cetinkaya allerede 3. marts i år.

Det fik siden DBU til at gå ind i sagen og undersøge de tætte relationer mellem FCK-stjerneskuddet og den store svenske agent.

I snart et halvt år har DBU været i gang med undersøgelserne, der - ifølge Ekstra Bladets oplysninger - ventes at blive afsluttet meget snart.

Når Mohamed Daramy og Hasan Cetinkaya ikke officielt har en aftale, kan det være for at spare penge i skat for FCK-spilleren.

Når Daramy skal have forhandlet en endelig aftale på plads med en ny klub, kan Cetinkaya på papiret sagtens repræsentere den købende klub.

På den måde vil det være den købende klub, der betaler for agentens ydelse.

Med de udtalelser, der har verseret den seneste tid fra Cetinkaya, er der ingen tvivl om, at han betragter sig som Daramys personlige agent.

Og derfor er det også helt naturligt, at han kommer til at hjælpe Daramy med de personlige kontraktforhold.

Mohamed Daramy har fået en fornem start på sæsonen og tiltrækker sig interesse fra flere store klubber. Foto: Lars Poulsen.

Tilbage i marts sagde DBU's kommunikationschef Jakob Høyer om forholdet:

- DBU har ikke modtaget repræsentationsaftale fra den pågældende agent eller spilleren, ligesom DBU ikke er orienteret om, at spilleren ved klubskifte til FCK skulle være repræsenteret ved en agent.

- På baggrund af det oplyste undersøger DBU, om spilleren har været repræsenteret af en fodboldagent ved spillerens skifte til FCK.

På den anerkendte side Tranfermarkt.com optræder Hasan Cetinkayas firma, HCM Sports Management, med Mohamed Daramy blandt klienterne.

Svenskeren står dog kun registreret som havende aftaler med Randers' Patrick Carlgren og FCN's Daniel Svensson på den senest opdaterede liste fra DBU.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Hasan Cetinkaya.

Kan straffes med bøde og karantæne Det er oftest agenterne, der indsender papirerne til DBU, men det er i dette tilfælde Mohamed Daramys ansvar, at der er styr på tingene. I DBU's reglement for fodboldagenter står der klart og tydeligt: 'En spiller, der gør brug af en fodboldagent, er ansvarlig for, at der indgås og indsendes en repræsentationsaftale til DBU.' De mulige disciplinære sanktioner nævnes også i cirkulæret. En spiller, der tilsidesætter sine pligter, kan i værste fald straffes med en karantæne. De andre sanktionsmuligheder er misbilligelse, advarsel og bøde.