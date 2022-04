Øl-kaos i Parken: FCK tager konsekvensen

Flere fans af FC København bemærkede søndag med stor utilfredshed, at prisen på fadøl i Parken var skruet op til braget mod FC Midtjylland.

Mandag tager Superligaens førerhold kritikken til efterretning og sørger for, at prisen er tilbage på det oprindelige niveau, når Brøndby om en uge kommer på besøg i nationalarenaen.

- Det vakte stor utilfredshed i fankredse, at ølpriserne til søndagens hjemmekamp mod FC Midtjylland var steget kraftigt og uden nogen forudgående information.

- Det skete uden FC Københavns viden eller accept, og vi beklager det meget.

- Selv om vi har udliciteret boderne, er det i sidste ende vores ansvar at være i kontrol med vores underleverandører, skriver FCK på klubbens hjemmeside.

På Twitter beklagede FCK-fans sig over prisstigninger på fadøl på op mod 30 procent.

En tilskuer skrev, at prisen for seks fadøl af 40 centiliter var steget fra 197 til 255 kroner for sæsonkortholdere. Uden sæsonkort kostede de samme seks øl 330 kroner under søndagens opgør mod FCM.

- Priserne bliver justeret tilbage til det oprindelige inden vores næste hjemmekamp 2. påskedag mod Brøndby, skriver FCK.

FCK vandt opgøret mod rækkens nummer to med 1-0. Københavnerne har slået et hul på ni point med otte spillerunder tilbage af sæsonen.