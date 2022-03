Øl og billardkugler ramte FCK-fans: - Det var helt sindssygt

For flere fans var det en ubehagelig og rystende oplevelse at være i Parken torsdag aften, da PSV var på besøg. FC København beklager

Hvad der skulle have været en god oplevelse i Parken torsdag aften, endte for flere danske fans med at blive lidt af et mareridt.

Fra udebaneafsnittet havde de hollandske PSV-fans nemlig rig mulighed for at kaste alt fra øl og mønter til stole og billiardkugler i retningen af de FCK-fans, der sad ikke langt derfra.

Fans, der talte både mænd, kvinder og mange børn.

Det fortæller Hans Henrik Clemensen, der havde en yderst ubehagelig oplevelse på D-tribunen - også kendt som familietribunen.

- Det var helt sindssygt. Jeg ved ikke, hvad de tænker på i FCK. Det er simpelthen for dårligt, siger han dagen derpå til Ekstra Bladet.

De hollandske fans var mødt talstærkt op til den afgørende ottendedelsfinale i Parken. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

- Fra de nærmeste FCK-fans og hen til de hollandske hooligans var der nogle steder kun fire-fem meter. Da PSV så scorede et par gange i første halvleg, så væltede det med øl og kasteskyts over på os. Det var jo let at gøre, fordi afstanden var så kort.

Det var så voldsomt, at Hans Henrik Clemensen efter 45 minutter fik nok og forlod stadion.

- Jeg var virkelig utryg. De var så aggressive, så jeg valgte at gå i pausen. Det gad jeg ikke udsætte mig selv for.

Hans Henrik Clemensen fortæller også, hvordan han på vej ud af stadion talte med flere stewards, der selv var rystede over, hvor dårlig sikkerheden rent faktisk var. Det samme svar fik han, da han uden for Parken også udtrykte sin utilfredshed over for et par politibetjente, fortæller han.

Ekstra Bladet har ligeledes været i kontakt med Davor Krilic, der også befandt sig på endetribunen.

Allerede da han ankom til stadion, undrede han og flere andre i nærheden sig over, hvor tæt de var på de mange fremmødte PSV-fans.

- Efter det første mål begynder de at kaste en hel masse øl og mønter imod os og rammer mange af os. Der begynder flere og flere også at snakke om, hvorfor vi sidder så tæt på dem. Det samme sker ved 2-0-målet, og så kommer der pludselig bare en billardkugle flyvende lige bag mig. Den er millimeter fra at ramme mig, men rammer en ung fyr på kroppen lige bag os, fortæller han.

På banen endte det i en hollandsk røvfuld med to scoringer i hver halvleg. Foto: Lars Poulsen/Ekstra Bladet

I pausen af Conference League-opgøret blev politiet da også sat ind for at få stoppet optøjerne, men det var alt for sent, fortæller Davor Krilic.

Forinden var nemlig gået en hel halvleg, hvor rigtig mange fans konstant var på vagt i forhold til, hvad de kunne blive ramt af - herunder også mange børn.

- Er du sindssyg, folk var utrygge. Vi sad med hætterne på og gjorde, hvad vi kunne for at beskytte os selv. Og lige inden pausen gik de også helt amok og kastede med alt, hvad de havde - også stole. Og det vilde var, at vi jo ikke sidder omkring hardcore FCK-fans. Vi sidder helt stille og roligt sammen med mange børn og kvinder.

Davor Krilic og flere andre fik derfor også efterfølgende besked om at forlade deres pladser, fordi de befandt sig så tæt på udebaneafsnittet.

De måtte derfor i stedet stå op på en trappe og se resten af opgøret.

Foran lidt over 30.000 tilskuere endte FC København med at tabe ottendedelsfinalen 0-4 og røg dermed ud af Conference League efter et samlet nederlag på 4-8.

FCK-fansene får dog mulighed for hurtigt oprejsning, når Superligaens aktuelle nummer ét søndag får besøg af FC Nordsjælland i grundspillets sidste runde.