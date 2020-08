Officiel dansk anmodning ignoreret

Da FC København 12. marts tabte 0-1 til tyrkiske Istanbul Basaksehir i Europa Leagues ottendedelsfinaler, var coronavirusset godt i gang med at skylle ind over Europa.

Men havde det stået til de danske myndigheder, var kampen ikke blev afviklet.

Daniel Rommedahl, som er FCK's ansvarlige for internationale forhold, fortæller i et interview med 6'eren, at Kulturministeriet tre-fire timer før kampstart anmodede Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) om at aflyse kampen.

Anmodningen blev mødt af tavshed, og kampen blev gennemført foran et godt fyldt stadion i Istanbul. UEFA reagerede ganske enkelt ikke på anmodningen.

- Jeg har direkte kontakt til de øverste folk i UEFA, som har retten til at trykke på stopknappen. Men for dem som for os var der ikke en manual for det her, siger Rommedahl.

- Ikke desto mindre stod der højt og tydeligt i det brev, at Kulturministeriet bad UEFA om at aflyse kampen og sende FC København øjeblikkeligt hjem.

Onsdag aften var der tomme tribuner i Parken, da FCK slog Istanbul Basaksehir med 3-0. Resultatet betyder, at københavnerne er kvalificeret til kvartfinalen i Europa League.

